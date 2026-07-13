Κυρίαρχες οι ΗΠΑ στις ψηφιακές αγορές – Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει απλός ρυθμιστής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν σαφές προβάδισμα στη νέα παγκόσμια αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αξιοποιώντας το βάθος των κεφαλαιαγορών τους και την ταχεία ενσωμάτωση των κρυπτονομισμάτων στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει μια περισσότερο αμυντική στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα στη ρύθμιση, στην εποπτεία και στην προστασία των επενδυτών, αλλά χωρίς να έχει αναπτύξει αντίστοιχη δυναμική προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας διεθνούς μελέτης του EWC Think Tank, ερευνητικού βραχίονα της EWC Investments, η οποία εξετάζει τον μετασχηματισμό του παγκόσμιου πλούτου και τον ανταγωνισμό ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για τον έλεγχο της ψηφιακής οικονομίας.

Η μελέτη περιγράφει τρία εντελώς διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης: το αμερικανικό μοντέλο της ιδιωτικής κεφαλαιαγοράς, το ευρωπαϊκό μοντέλο της κανονιστικής εναρμόνισης και το κινεζικό μοντέλο του κρατικά ελεγχόμενου ψηφιακού νομίσματος.

Το αμερικανικό πλεονέκτημα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ΗΠΑ έχουν κατορθώσει να εντάξουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στους παραδοσιακούς μηχανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων.

Καθοριστικό σημείο υπήρξε η έγκριση των spot Bitcoin ETFs, τα οποία επιτρέπουν σε επενδυτές να αποκτούν έκθεση στην τιμή του Bitcoin μέσω οργανωμένων χρηματιστηριακών προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν και να φυλάσσουν απευθείας το κρυπτονόμισμα.

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τον Ιανουάριο του 2024 τη διαπραγμάτευση των πρώτων σχετικών προϊόντων, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την είσοδο μεγάλων θεσμικών επενδυτών στην αγορά.

Η μελέτη του EWC Think Tank υπολογίζει ότι τα αμερικανικά spot Bitcoin ETFs διαχειρίζονται περίπου 96 δισ. δολάρια, ενώ τα αποθεματικά Bitcoin που βρίσκονται σε εταιρικούς ισολογισμούς ξεπερνούν συνολικά το ένα εκατομμύριο νομίσματα.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των κεφαλαίων αλλά και η δημιουργία μιας αλυσίδας θεσμικής αποδοχής. Διαχειριστές κεφαλαίων, εισηγμένες εταιρείες, επενδυτικά ταμεία και συνταξιοδοτικά προγράμματα αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να τοποθετούνται, άμεσα ή έμμεσα, σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά παύει σταδιακά να αποτελεί ένα απομονωμένο και ιδιαίτερα κερδοσκοπικό τμήμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και συνδέεται με τη συμβατική κεφαλαιαγορά.

Μέχρι και οι μισοί Αμερικανοί κάτοχοι ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Το EWC Think Tank εκτιμά ότι σήμερα η κατοχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ αφορά περίπου το 21% έως 30% του ενήλικου πληθυσμού.

Στο βασικό σενάριο της μελέτης, το ποσοστό αναμένεται να προσεγγίσει το 38% μέχρι το 2030 και το 50% έως το 2035.

Πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι για βεβαιότητες. Ωστόσο, αποτυπώνουν τη βασική θέση της έκθεσης: ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν θα αποτελούν πλέον μια περιφερειακή επενδυτική κατηγορία, αλλά τμήμα της καθημερινής αποταμίευσης και διαχείρισης πλούτου.

Αν το σενάριο επαληθευτεί, ένα σημαντικό μέρος του αμερικανικού πληθυσμού θα διαθέτει έκθεση σε κρυπτονομίσματα μέσω επενδυτικών λογαριασμών, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ETFs ή εταιρειών που κατέχουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ευρώπη διαθέτει κανόνες, αλλά όχι αντίστοιχα κεφάλαια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει διαφορετική πορεία. Το ευρωπαϊκό μοντέλο στηρίζεται πρωτίστως στην κανονιστική εναρμόνιση και στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ασφαλέστερου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς.

Κεντρικός πυλώνας είναι ο κανονισμός MiCA – Markets in Crypto-Assets, ο οποίος θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους εκδότες κρυπτοστοιχείων, τις πλατφόρμες συναλλαγών, τα stablecoins και τους παρόχους υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο εφαρμόζεται πλήρως από τα τέλη του 2024 και επιδιώκει να δημιουργήσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών.

Η κριτική της μελέτης δεν αφορά την ανάγκη ύπαρξης κανόνων. Αντίθετα, αναγνωρίζεται ότι η εποπτεία είναι αναγκαία σε μια αγορά που έχει συνδεθεί με μεγάλες διακυμάνσεις, καταρρεύσεις εταιρειών, απάτες και απώλειες κεφαλαίων.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το EWC Think Tank, είναι ότι η Ευρώπη περιορίζεται κυρίως στον ρόλο του ρυθμιστή.

Ενώ οι ΗΠΑ δημιουργούν προϊόντα, προσελκύουν κεφάλαια και εντάσσουν τα ψηφιακά στοιχεία στις κεφαλαιαγορές τους, η ΕΕ επικεντρώνεται κυρίως στην αδειοδότηση, στη συμμόρφωση και στους περιορισμούς.

Ο κίνδυνος φυγής επιχειρήσεων και κεφαλαίων

Η αυστηρή ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικό κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Ήδη, η πλήρης εφαρμογή του MiCA έχει προκαλέσει αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς πολλές πλατφόρμες χρειάζεται να εξασφαλίσουν ειδική άδεια για να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Ευρώπη θα κατορθώσει να μετατρέψει τη ρυθμιστική ασφάλεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή αν οι πιο καινοτόμες εταιρείες και τα μεγαλύτερα κεφάλαια θα συνεχίσουν να κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ.

Η μελέτη προβλέπει ότι το ποσοστό των ενηλίκων κατόχων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ θα φτάσει το 16% έως 22% το 2030 και το 22% έως 28% το 2035, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερο από το αντίστοιχο αμερικανικό.

Το κινεζικό μοντέλο: Ψηφιακό χρήμα χωρίς ελεύθερη αγορά

Η τρίτη στρατηγική είναι αυτή της Κίνας, η οποία δεν επιδιώκει την ανάπτυξη μιας ελεύθερης αγοράς κρυπτονομισμάτων, αλλά την ψηφιοποίηση του κρατικού νομίσματος υπό απόλυτο έλεγχο της κεντρικής τράπεζας.

Το ψηφιακό γουάν, γνωστό ως e-CNY, αποτελεί ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας, δηλαδή CBDC. Σε αντίθεση με το Bitcoin, δεν είναι αποκεντρωμένο, δεν δημιουργείται από ιδιώτες και δεν λειτουργεί εκτός κρατικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η μελέτη, η συνολική αξία των συναλλαγών μέσω e-CNY έχει φτάσει τα 2,37 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Κίνα διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς στα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα και στα stablecoins στην ηπειρωτική χώρα. Το Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιείται ως περισσότερο ελεγχόμενος χώρος δοκιμής χρηματοοικονομικών προϊόντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ψηφιακά στοιχεία.

Το κινεζικό μοντέλο προσφέρει στο κράτος πλήρη εποπτεία των συναλλαγών, αλλά δεν δημιουργεί μια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά αντίστοιχη με αυτή των ΗΠΑ.

Η μεγάλη μάχη για τη ρευστότητα και το μέλλον του χρήματος

Η πραγματική σύγκρουση δεν αφορά μόνο το Bitcoin ή τις τιμές των κρυπτονομισμάτων. Αφορά το ποιος θα ελέγχει τις υποδομές, τη ρευστότητα και τους μηχανισμούς αποθήκευσης πλούτου στην επόμενη φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να ενσωματώσουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο υφιστάμενο δολαριακό και χρηματιστηριακό σύστημα.

Η Κίνα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ψηφιακό νόμισμα που θα βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο της κεντρικής τράπεζας και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Η Ευρώπη προσπαθεί να οικοδομήσει το αυστηρότερο και ασφαλέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει δημιουργήσει έναν αντίστοιχα ισχυρό μηχανισμό χρηματοδότησης, καινοτομίας και συσσώρευσης κεφαλαίων.

Αυτό είναι και το βασικό καμπανάκι της έκθεσης. Η ρύθμιση μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους, αλλά από μόνη της δεν δημιουργεί αγορές, επιχειρήσεις ή επενδυτική ρευστότητα.

Ρύθμιση ή ανάπτυξη δεν είναι αναγκαστικά δίλημμα

Η θέση ότι το αμερικανικό μοντέλο έχει ήδη κερδίσει οριστικά την παγκόσμια μάχη χρειάζεται πάντως προσοχή.

Η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη. Οι αποτιμήσεις μπορούν να μεταβάλλονται απότομα, ενώ οι νομοθετικές παρεμβάσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν τις σημερινές ισορροπίες.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική προσέγγιση μπορεί μακροπρόθεσμα να λειτουργήσει θετικά, εφόσον δημιουργήσει εμπιστοσύνη και προσελκύσει πιο σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές.

Το κρίσιμο ζήτημα για την Ευρώπη δεν είναι να εγκαταλείψει τη ρύθμιση και να αντιγράψει άκριτα τις ΗΠΑ. Είναι να συνδυάσει την προστασία των επενδυτών με βαθύτερες κεφαλαιαγορές, μεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας.

Διαφορετικά, η ΕΕ κινδυνεύει πράγματι να καταλήξει να γράφει τους κανόνες μιας αγοράς, τις υποδομές, τα προϊόντα και τα κέρδη της οποίας θα ελέγχουν άλλοι.