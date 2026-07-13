Οι δημοσκοπήσεις ξαναγράφουν τον πολιτικό χάρτη: Η ΕΛΑΣ παγιώνεται δεύτερη, το ΠΑΣΟΚ χάνει έδαφος και η αυτοδυναμία απομακρύνεται

Η συγκριτική ανάλυση 21 πανελλαδικών ερευνών που δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2026 δείχνει σταθεροποίηση της ΝΔ κοντά στο 29,5%, σαφή άνοδο του κόμματος Τσίπρα και υποχώρηση της αρχικής δυναμικής της Μαρίας Καρυστιανού.

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Η συνολική εικόνα σε πέντε σημεία

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει με μεγάλη ασφάλεια πρώτη , αλλά κινείται σε επίπεδα που δεν προσεγγίζουν την αυτοδυναμία. Ο μέσος όρος των τελευταίων μετρήσεων εκτίμησης ψήφου είναι 29,46% .

, αλλά κινείται σε επίπεδα που δεν προσεγγίζουν την αυτοδυναμία. Ο μέσος όρος των τελευταίων μετρήσεων εκτίμησης ψήφου είναι . Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ο μέσος όρος της έχει ανέβει από περίπου 15,3% στις αρχές Ιουνίου σε 17,24% , ενώ όλες οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επαναληπτική μέτρηση καταγράφουν άνοδο.

παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Ο μέσος όρος της έχει ανέβει από περίπου , ενώ όλες οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επαναληπτική μέτρηση καταγράφουν άνοδο. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί δημοσκοπικά και –κυρίως– πολιτικά . Δεν χάνει απλώς τη δεύτερη θέση· απομακρύνεται από αυτή, καθώς η διαφορά του από την ΕΛΑΣ πλησιάζει πλέον τις 6 μονάδες.

. Δεν χάνει απλώς τη δεύτερη θέση· απομακρύνεται από αυτή, καθώς η διαφορά του από την ΕΛΑΣ πλησιάζει πλέον τις 6 μονάδες. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού πέρασε από την αρχική εκρηκτική καταγραφή σε φάση διόρθωσης. Ο συγκρίσιμος μέσος όρος υποχώρησε από 10,54% σε 8,99% .

πέρασε από την αρχική εκρηκτική καταγραφή σε φάση διόρθωσης. Ο συγκρίσιμος μέσος όρος υποχώρησε από . Το πιθανότερο σενάριο, εάν διεξάγονταν τώρα εκλογές, θα ήταν οκτακομματική Βουλή χωρίς αυτοδυναμία, με τη ΝΔ περίπου στις 118 έδρες και με εξαιρετικά δύσκολη αριθμητική σχηματισμού κυβέρνησης.

Τι ακριβώς συγκρίναμε

Στην καταγραφή περιλαμβάνονται 21 δημοσιευμένες πανελλαδικές έρευνες. Οι δύο πρώτες —Opinion Poll και Pulse— πραγματοποιήθηκαν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στα τέλη Μαΐου, αλλά δημοσιεύθηκαν την 1η και 2α Ιουνίου, γι’ αυτό εντάσσονται στο χρονικό διάστημα που ζητήθηκε.

Για τη βασική ανάλυση διαχωρίζονται:

Η πρόθεση ψήφου , στην οποία παραμένουν οι αναποφάσιστοι και οι πολίτες που δεν δηλώνουν κόμμα.

, στην οποία παραμένουν οι αναποφάσιστοι και οι πολίτες που δεν δηλώνουν κόμμα. Η εκτίμηση ψήφου ή εκλογικής επιρροής, όπου κάθε εταιρεία εφαρμόζει τη δική της μέθοδο αναγωγής.

Δεν αντιμετωπίζονται ως «εκτίμηση εταιρείας» οι απλές αριθμητικές αναγωγές τρίτων ιστοσελίδων που αφαιρούν μηχανικά τους αναποφάσιστους. Η διαφορά είναι ουσιώδης: άλλο επιστημονικό μοντέλο κατανομής και άλλο απλή διαίρεση των ποσοστών με το σύνολο των απαντημένων ψήφων.

Η πραγματική μεταβολή από τις αρχές Ιουνίου

Για να περιοριστεί η επίδραση της μεθοδολογίας κάθε εταιρείας, συγκρίνεται ο μέσος όρος των επτά πρώτων επίσημων εκτιμήσεων με τον μέσο όρο της τελευταίας διαθέσιμης εκτίμησης οκτώ διαφορετικών εταιρειών.

Κόμμα Αρχές Ιουνίου Τελευταία εικόνα Μεταβολή Νέα Δημοκρατία 29,60% 29,46% -0,14 ΕΛΑΣ – Αλέξης Τσίπρας 15,33% 17,24% +1,91 ΠΑΣΟΚ 11,56% 10,98% -0,58 Ελπίδα – Μαρία Καρυστιανού 10,54% 8,99% -1,55 Ελληνική Λύση 7,04% 7,43% +0,39 ΚΚΕ 6,56% 6,83% +0,27 Πλεύση Ελευθερίας 5,09% 4,63% -0,46 Φωνή Λογικής 3,23% 3,40% +0,17 ΜέΡΑ25 2,44% 2,68% +0,24 ΣΥΡΙΖΑ 1,74% 1,45% -0,29 Διαφορά ΝΔ–ΕΛΑΣ 14,27 μον. 12,22 μον. -2,05

Η ΝΔ δεν παρουσιάζει πραγματική κάμψη σε αυτό το διάστημα. Παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Εκείνο που αλλάζει είναι η σύνθεση της αντιπολίτευσης: η ΕΛΑΣ κερδίζει σχεδόν δύο μονάδες, ενώ ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, Πλεύση και ΣΥΡΙΖΑ υποχωρούν αθροιστικά.

Όλες οι δημοσκοπήσεις – Πρόθεση ψήφου

ΠΕ: Πλεύση Ελευθερίας. ΑΔ: αναποφάσιστοι/αδιευκρίνιστη ψήφος. Η διαφορά αφορά ΝΔ–ΕΛΑΣ.

Τα μικρότερα κόμματα στην πρόθεση ψήφου

Εταιρεία ΣΥΡΙΖΑ Φωνή Λογικής ΜέΡΑ25 ΝΙΚΗ Δημοκράτες Άλλο Opinion Poll 1,4 1,4 1,2 1,1 0,6 4,9 Pulse 31/5 2,0 3,0 2,5 1,0 1,0 2,5 GPO 2/6 1,1 2,1 2,2 1,4 — 2,9 Metron 2/6 1,8 2,6 2,5 1,0 — 4,8 Prorata 3/6 2,0 3,5 3,0 0,5 1,0 3,5 Marc 4/6 1,5 3,3 1,8 1,4 0,3 3,0 Palmos 1,5 3,7 1,8 1,1 1,1 3,8 Interview 8/6 0,6 3,7 2,0 0,4 1,8 4,2 ALCO 13/6 1,1 2,9 2,8 1,3 0,7 2,9 Interview 22/6 0,5 4,0 2,9 0,5 2,0 5,4 Real Polls 1,0 3,3 2,0 0,9 0,7 5,0 GPO 24/6 1,1 2,3 2,6 1,0 — 4,1 ALCO 26/6 1,3 2,3 2,3 1,4 1,0 2,9 Marc 28/6 1,1 2,3 2,4 1,0 1,2 3,2 Metron 30/6 1,2 3,1 2,6 1,0 — 5,3 Prorata 3/7 2,0 4,0 3,0 0,5 1,0 4,0 Interview 6/7 0,6 3,0 2,3 0,5 1,8 5,0 MRB 1,2 2,7 2,5 — 1,7 2,2 Pulse 7/7 2,0 3,0 2,5 1,0 1,0 2,0 ALCO 9/7 1,2 2,5 2,7 1,4 0,5 2,6 GPO 9/7 1,4 2,8 1,5 1,5 — 4,6

Το «Άλλο» δεν έχει ακριβώς την ίδια σύνθεση σε όλες τις έρευνες. Σε ορισμένες μετρήσεις περιλαμβάνει Νέα Αριστερά, Σπαρτιάτες ή άλλους σχηματισμούς, ενώ σε άλλες αυτά καταγράφονται ξεχωριστά.

Οι επίσημες εκτιμήσεις ψήφου

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι έρευνες στις οποίες η ίδια η εταιρεία δημοσίευσε εκτίμηση αποτελέσματος ή εκλογικής επιρροής.

Εταιρεία ΝΔ ΕΛΑΣ Διαφορά ΠΑΣΟΚ Ελπίδα Ελλ. Λύση ΚΚΕ ΠΕ Φωνή ΜέΡΑ25 Opinion Poll 30,5 15,5 15,0 10,5 12,6 5,9 6,5 5,0 1,7 1,5 Pulse 31/5 29,5 15,5 14,0 11,5 11,0 6,5 7,0 5,0 3,5 3,0 GPO 2/6 28,6 15,1 13,5 12,4 10,5 8,9 8,6 4,7 2,4 2,5 Metron 2/6 28,5 15,2 13,3 11,2 10,4 6,0 5,8 6,8 3,3 3,1 Marc 4/6 30,8 15,7 15,1 10,3 10,9 6,8 6,8 5,4 3,7 2,1 Palmos 28,1 14,3 13,8 10,3 10,3 7,0 6,6 5,4 4,0 2,4 Interview 8/6 31,2 16,0 15,2 14,7 8,1 8,2 4,6 3,3 4,0 2,5 Real Polls 28,3 21,4 6,9 9,9 11,9 5,1 6,4 3,1 3,6 2,5 GPO 24/6 29,4 16,3 13,1 11,5 7,8 9,2 9,0 4,3 2,6 2,9 Marc 28/6 30,5 16,5 14,0 10,5 10,5 7,0 6,5 5,3 2,7 2,8 Metron 30/6 30,4 17,1 13,3 11,4 7,5 5,7 6,2 5,6 3,8 3,1 Interview 6/7 30,1 17,4 12,7 12,3 7,4 8,8 5,5 3,0 3,1 2,9 MRB 29,0 17,6 11,4 11,1 8,8 8,7 7,3 5,0 3,3 3,0 Pulse 7/7 30,0 17,0 13,0 11,5 8,5 8,0 7,0 5,0 3,5 3,0 GPO 9/7 29,3 16,6 12,7 10,8 7,0 9,1 9,1 4,6 3,2 1,7

Το σημαντικότερο εύρημα: Ο Τσίπρας ανεβαίνει σε όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις

Η ασφαλέστερη μέθοδος για να εντοπιστεί πραγματική τάση είναι η σύγκριση κάθε εταιρείας με τον εαυτό της.

Εταιρεία Σύγκριση ΝΔ ΕΛΑΣ ΠΑΣΟΚ Ελπίδα Pulse 31/5 → 7/7, εκτίμηση +0,5 +1,5 0,0 -2,5 GPO 2/6 → 9/7, εκτίμηση +0,7 +1,5 -1,6 -3,5 Metron 2/6 → 30/6, εκτίμηση +1,9 +1,9 +0,2 -2,9 Marc 4/6 → 28/6, εκτίμηση -0,3 +0,8 +0,2 -0,4 Interview 8/6 → 6/7, εκτίμηση -1,1 +1,4 -2,4 -0,7 ALCO 13/6 → 9/7, πρόθεση +1,3 +1,1 -0,6 -1,7 Prorata 3/6 → 3/7, πρόθεση +1,0 +1,0 0,0 -1,0

Η εικόνα είναι ασυνήθιστα καθαρή:

Η ΕΛΑΣ ανεβαίνει και στις επτά συγκρίσεις.

Η «Ελπίδα» υποχωρεί και στις επτά.

Η ΝΔ ενισχύεται στις πέντε από τις επτά.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρουσιάζει ενιαία ανοδική τάση σε καμία ομάδα μετρήσεων.

Γιατί αντέχει η Νέα Δημοκρατία παρά τη δυσαρέσκεια

Το πιο εντυπωσιακό παράδοξο είναι ότι η ΝΔ παραμένει κοντά στο 29%-30%, ενώ οι αξιολογήσεις της κυβέρνησης είναι εξαιρετικά αρνητικές.

Στην τελευταία GPO, οι αρνητικές αξιολογήσεις των κυβερνητικών χειρισμών φτάνουν το 68,6%, ενώ η ακρίβεια αποτελεί κριτήριο ψήφου για το 68,5%. Στην ALCO, μόνο το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ το 51% καθόλου. Παρ’ όλα αυτά, η ΝΔ διατηρεί καθαρό προβάδισμα.

Η εξήγηση είναι τριπλή:

Πρώτον, η κυβερνητική φθορά δεν μετατρέπεται αυτόματα σε εμπιστοσύνη προς την αντιπολίτευση. Η ίδια GPO καταγράφει αρνητικές αξιολογήσεις 79,6% για το ΠΑΣΟΚ.

Δεύτερον, η εμφάνιση της ΕΛΑΣ προκαλεί συσπειρωτικό αντανακλαστικό σε τμήμα της κεντροδεξιάς βάσης. Η ALCO υπολογίζει ότι η ΝΔ έχει ενισχυθεί κατά περίπου δύο μονάδες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

Τρίτον, η ΝΔ εξακολουθεί να υπερέχει στο ερώτημα της κυβερνησιμότητας. Οι ψηφοφόροι μπορεί να αποδοκιμάζουν την καθημερινότητα, αλλά δεν έχουν ακόμη πειστεί ότι υπάρχει ασφαλής και λειτουργική εναλλακτική κυβέρνηση.

Η ΕΛΑΣ μετατρέπεται στον βασικό πόλο της αντιπολίτευσης

Η άνοδος του κόμματος Τσίπρα δεν φαίνεται πλέον απλώς ως «δημοσκοπικό μπόνους εκκίνησης». Στην ALCO ξεκίνησε από 12,8% και έφτασε στο 15,3% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το 17% το αντιμετωπίζει ήδη ως εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης.

Οι βασικές δεξαμενές του είναι:

Οι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.

Τμήματα του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 και της Νέας Αριστεράς.

Πολίτες που είχαν επιλέξει την αποχή.

Αυτό εξηγεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποχωρήσει σε επίπεδα μεταξύ 0,7% και 2%, αλλά και γιατί η Πλεύση έχει χάσει μέρος της προηγούμενης δυναμικής της. Η ΕΛΑΣ δεν παίρνει τόσο από τη ΝΔ όσο ανασυνθέτει γύρω της τον διαλυμένο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.

Το στρατηγικό αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε πολύ βαθύτερο πρόβλημα από μια κακή δημοσκοπική περίοδο. Ενώ μέχρι τον Μάιο μπορούσε να υποστηρίζει ότι αποτελεί τον αυτονόητο δεύτερο πόλο, σήμερα βρίσκεται περίπου έξι μονάδες πίσω από την ΕΛΑΣ.

Το κόμμα δεν κατορθώνει:

Να απορροφήσει την κυβερνητική δυσαρέσκεια.

Να αποκτήσει ισχυρή διείσδυση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά.

Να κυριαρχήσει στο πολιτικό Κέντρο, όπου εξακολουθεί να προηγείται η ΝΔ.

Να δημιουργήσει πειστική εικόνα μελλοντικής διακυβέρνησης.

Εάν η διαφορά ΕΛΑΣ–ΠΑΣΟΚ παραμείνει πάνω από πέντε μονάδες μέχρι το φθινόπωρο, η συζήτηση δεν θα αφορά πλέον το πώς το ΠΑΣΟΚ θα επιστρέψει στη δεύτερη θέση, αλλά το εάν μπορεί να διατηρήσει την τρίτη.

Η διόρθωση της Καρυστιανού

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ξεκίνησε με υψηλά ποσοστά επειδή εξέφραζε κοινωνική διαμαρτυρία, ηθική αγανάκτηση και απόρριψη του πολιτικού συστήματος. Όσο όμως περνά από τη συμβολική παρουσία στην οργανωμένη πολιτική, αυξάνονται οι απαιτήσεις για πρόγραμμα, στελέχη και συγκεκριμένες θέσεις.

Η πτώση δεν σημαίνει κατάρρευση. Με μέσο όρο περίπου 9%, το κόμμα παραμένει ισχυρό. Δείχνει όμως ότι η αρχική δυνητική επιρροή δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε σταθερή εκλογική βάση.

Η ALCO επισημαίνει ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι περισσότερο κοινωνική και λιγότερο πολιτική παρουσία, ενώ η μεγάλη πολυσυλλεκτικότητά του μπορεί να εξελιχθεί είτε σε δύναμη είτε σε παράγοντα εσωτερικών φυγόκεντρων τάσεων.

Εκτίμηση εδρών με τον σημερινό μέσο όρο

Ο ισχύων εκλογικός νόμος προβλέπει μπόνους 20 εδρών για το πρώτο κόμμα στο 25% και μία πρόσθετη έδρα για κάθε επιπλέον 0,5%, μέχρι το ανώτατο όριο.

Με τον σημερινό μέσο όρο εκτίμησης και οκτώ κόμματα πάνω από το 3%, η ενδεικτική κατανομή διαμορφώνεται ως εξής:

Κόμμα Μέσος όρος Ενδεικτικές έδρες Νέα Δημοκρατία 29,46% 118 ΕΛΑΣ 17,24% 53 ΠΑΣΟΚ 10,98% 34 Ελπίδα 8,99% 27 Ελληνική Λύση 7,43% 23 ΚΚΕ 6,83% 21 Πλεύση Ελευθερίας 4,63% 14 Φωνή Λογικής 3,40% 10 Σύνολο 300

Πρόκειται για εθνική προσομοίωση και όχι για επίσημη κατανομή ανά εκλογική περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά, αναδεικνύει το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα: η ΝΔ μένει περίπου 33 έδρες μακριά από την αυτοδυναμία.

Η κοινοβουλευτική αριθμητική είναι οριακή:

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: περίπου 152 έδρες .

. ΝΔ, Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής: περίπου 151 έδρες .

. ΝΔ και «Ελπίδα»: περίπου 145 έδρες .

. ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα, ΚΚΕ και Πλεύση: περίπου 149 έδρες, πριν καν εξεταστεί η πολιτική συμβατότητα.

Το όριο του 3% αποκτά τεράστια σημασία. Αν το ΜέΡΑ25 περάσει οριακά στη Βουλή, η ΝΔ υποχωρεί περίπου στις 115 έδρες και το άθροισμα ΝΔ–ΠΑΣΟΚ κοντά στις 147. Εάν, αντίθετα, η Φωνή Λογικής μείνει εκτός, η ΝΔ μπορεί να φτάσει περίπου στις 122.

Οι προβλέψεις μέχρι το φθινόπωρο

Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό, εθνικό ή πολιτικό γεγονός, το πιθανότερο εύρος είναι:

Κόμμα Πιθανό εύρος εκτίμησης Νέα Δημοκρατία 28,5%–30,5% ΕΛΑΣ 16,5%–19,0% ΠΑΣΟΚ 10,0%–12,0% Ελπίδα 7,0%–9,5% Ελληνική Λύση 7,0%–9,0% ΚΚΕ 6,0%–8,0% Πλεύση Ελευθερίας 3,5%–5,2% Φωνή Λογικής 3,0%–4,0% ΜέΡΑ25 2,5%–3,2% ΣΥΡΙΖΑ 0,8%–2,0%

Η ΝΔ είναι εξαιρετικά πιθανό να παραμείνει πρώτη. Η ΕΛΑΣ έχει μεγάλες πιθανότητες να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, καθώς η άνοδός της καταγράφεται οριζόντια και όχι μόνο από μία εταιρεία. Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση μέχρι το φθινόπωρο θα απαιτούσε είτε σοβαρό λάθος της ΕΛΑΣ είτε εσωτερική ανατροπή στρατηγικής και ηγετικής εικόνας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Συμπέρασμα

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ανατροπή στην πρώτη θέση. Δείχνουν όμως ανατροπή ολόκληρης της δομής του κομματικού συστήματος.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά δεν κερδίζει· περισσότερο επιβιώνει από τον κατακερματισμό των αντιπάλων της. Η ΕΛΑΣ μετατρέπεται σταδιακά σε οργανωμένο δεύτερο πόλο. Το ΠΑΣΟΚ χάνει το στρατηγικό πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Καρυστιανού παραμένει υπολογίσιμη δύναμη, αλλά η περίοδος της άνευ όρων δημοσκοπικής πίστωσης φαίνεται να τελειώνει.

Το πιθανότερο αποτέλεσμα, με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι ούτε νέα αυτοδυναμία ούτε εύκολη εναλλαγή εξουσίας. Είναι μια πολυκομματική Βουλή, ένας ασθενέστερος πρώτος και μια εξαιρετικά δύσκολη επόμενη ημέρα, στην οποία οι αριθμοί των συνεργασιών μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο σκληροί από τις προεκλογικές διακηρύξεις.