Ορκίστηκε-βουλευτής-ο-Γιάννης-Αμανατίδης-μετά-την-παραίτηση-της-Κατερίνας-Νοτοπούλου

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης καταλαμβάνοντας την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου.
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Η κ. Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της στις 8/7 αρχικά στον τότε πρόεδρος του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και έπειτα με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
Εικάζεται πως η κίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
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