Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, July 13
    Ορκίστηκε-βουλευτής-ο-Γιάννης-Αμανατίδης-μετά-την-παραίτηση-της-Κατερίνας-Νοτοπούλου
    Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου

    Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης καταλαμβάνοντας την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Η κ. Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της στις 8/7 αρχικά στον τότε πρόεδρος του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και έπειτα με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

    Νοτοπούλου

    Εικάζεται πως η κίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply