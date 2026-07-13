Πανελλήνια-έρευνα-για-τον-Χρηματοοικονομικό-Εγγραμματισμό

Η έρευνα διεξάγεται από 6/7/2026 έως 31/7/2026 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

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Τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τίτλο «OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy, Inclusion and Well-Being», στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού», ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η έρευνα διεξάγεται από 6/7/2026 έως 31/7/2026 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέσω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Η έρευνα διεξάγεται από την ανάδοχο εταιρεία ερευνών Kapa Research, με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, εγκεκριμένο από τον ΟΟΣΑ, με αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, με πλήρη ανωνυμία και εθελοντική συμμετοχή των πολιτών.

Στόχος της έρευνας είναι η μέτρηση του επιπέδου χρηματοοικονομικών γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών των πολιτών, ηλικίας από 18 έως 79 ετών, στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συμμετοχή στην έρευνα, επιδιώκεται η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν ορθές οικονομικές αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς τους πόρους και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι προς αποφυγή ενδεχόμενων περιστατικών εξαπάτησης, οι συνεντευκτές δεν θα ζητήσουν ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως κωδικούς τραπέζης, αριθμούς καρτών ή κωδικούς taxisnet).

Οι απαντήσεις της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς από τους συναρμόδιους φορείς, ενώ ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη στοχευμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και τη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας της κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ΕΔΩ.