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    Ρωσία:-Προσωρινή-διαχείριση-σε-μέρος-των-περιουσιακών-στοιχείων-της-akzo-nobel
    Ρωσία: Προσωρινή διαχείριση σε μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Akzo Nobel

    Ρωσία: Προσωρινή διαχείριση σε μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Akzo Nobel

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η Ρωσία έθεσε υπό προσωρινή διαχείριση μέρος της Akzo Nobel στη Ρωσία, σύμφωνα με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

    Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι τα περιουσιακά στοιχεία είχαν τεθεί στα χέρια της Razvitiye Stroitelnykh Aktivov, μιας εταιρείας στην οποία τον Ιανουάριο παραδόθηκαν τέσσερα εργοστάσια που ανήκουν στον δανικό κατασκευαστή μονωτικών υλικών Rockwool.

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    - Reuters

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