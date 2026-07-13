Σε-εφαρμογή-οι-νέες-ρυθμίσεις-οφειλών:-72-δόσεις-και-διευρυμένος-εξωδικαστικός-μηχανισμός

72 δόσεις για οφειλές έως 31.12.2023 προς Δημόσιο. Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ. Πρόσθετο εργαλείο για προστασία κύριας κατοικίας,

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Άμεσα ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και χρηματοδοτικούς φορείς μετά την πρόσφατη νομοθέτησή τους, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα:

72 δόσεις για οφειλές έως 31.12.2023 προς Δημόσιο – Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για οφειλές προς ΕΦΚΑ ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΑΔΕ.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς – Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.

Πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού – Στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο.

Ρυθμίσεις Ιουνίου εξωδικαστικού μηχανισμού

Συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 458,6 εκατ. ευρώ. Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές οι οποίες έφτασαν τις 6.129 και 3.356 αντίστοιχα.

Η σταθερά αυτή υψηλή αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 64.406 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 12,5% των ρυθμίσεων για τον μήνα Ιούνιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Μάιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.821 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.

Εξυπηρέτηση Πολιτών – myEGDIXlive – Σχεδόν 25.000 ραντεβού κατά το 1ο εξάμηνο

Τέλος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν μέσω του MyEGDIXlive 24.796, εκ των οποίων 16.501 για εξωδικαστικό μηχανισμό, 3.886 για ελβετικό φράγκο, 2.283 για γενικές πληροφορίες διαχείρισης οφειλών, 1.178 για ευάλωτους οφειλέτες και 948 για Κώδικα Δεοντολογίας.

Ο στόχος είναι αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.