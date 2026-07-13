Σε-χαμηλό-13-ετών-οι-παγκόσμιες-αποστολές-smartphones

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones μειώθηκαν κατά 11% το δεύτερο τρίμηνο, στο χαμηλότερο επίπεδό τους για την περίοδο από το 2013, καθώς η παρατεταμένη έλλειψη τσιπ μνήμης οδήγησε στην άνοδο των τιμών των κινητών τηλεφώνων και μείωσε τη ζήτηση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Counterpoint Research.

Η Apple ακολούθησε την τάση με αύξηση 3% στις αποστολές, ανεβάζοντας το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της στο ρεκόρ του 20% στο τρίμηνο, χάρη στην ανθεκτική ζήτηση για τη σειρά premium iPhone και διατηρώντας τις τιμές αμετάβλητες. Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν αυξήσεις τιμών τους επόμενους μήνες.

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Οι τιμές των τσιπ μνήμης συνέχισαν την άνοδό τους, καθώς οι προμηθευτές έδωσαν προτεραιότητα στους πελάτες κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έναντι των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να μετακυλήσουν το υψηλότερο κόστος των εξαρτημάτων στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων τιμών, ιδίως για συσκευές εισαγωγικής και μεσαίας κατηγορίας.

Η Samsung ανέκτησε την πρώτη θέση με μερίδιο 24%, επωφελούμενη από τις ισχυρές πωλήσεις της ναυαρχίδας της σειράς Galaxy S26, την καλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων και τις λιγότερες αυξήσεις τιμών σε αγορές όπως η Ινδία και η Μέση Ανατολή.

Οι Xiaomi, Oppo και Vivo κατέγραψαν τις πιο απότομες μειώσεις στις αποστολές μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών smartphone, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη έκθεσή τους σε συσκευές εισαγωγικής και μεσαίας κατηγορίας.

Η Counterpoint διατήρησε τις προσδοκίες για μείωση των παγκόσμιων αποστολών smartphone κατά περίπου 14% φέτος και δήλωσε ότι η έλλειψη μνήμης είναι πιθανό να συνεχιστεί έως το 2027.