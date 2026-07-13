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    Σπίρτζης:-Η-πολιτική-μου-αξιοπρέπεια-δεν-μου-επιτρέπει-να-αποδεχθώ-την-κοινοβουλευτική-έδρα
    Σπίρτζης: Η πολιτική μου αξιοπρέπεια δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα

    Σπίρτζης: Η πολιτική μου αξιοπρέπεια δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Δεν αποδέχεται την έδρα Α΄ Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Σπίρτζης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.

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    «Κύριε Πρόεδρε, φίλε Νικήτα, οι διαφωνίες μου με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, που ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές και η πολιτική αξιοπρέπεια που οφείλουμε όλοι να τηρούμε, δεν μου επιτρέπουν να αποδεχθώ την κοινοβουλευτική έδρα της Α’ Ανατολικής Αττικής. Με εκτίμηση Χρήστος Σπίρτζης», αναφέρεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής.

    Επιστολή Σπίρτζη

    Σημειώνεται πως ο κ. Σπίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. 

    - sofokleous10.gr

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