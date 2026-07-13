Συλλυπητήρια-Ν.-Δένδια-για-τον-θάνατο-του-Σεΐχη-Χαμάντ-μπιν-Χαλίφα-Αλ-Θάνι

Ο θάνατος της Αυτού Υψηλότητος Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι αποτελεί βαθιά απώλεια για το Κατάρ και για όλους όσοι είχαν την τιμή να γνωρίσουν το βάθος του οράματός του, της σοφίας του και της ανθρωπιάς του.

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Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι είχε την τιμή να διατηρεί μια προσωπική σχέση με τον εκλιπόντα, μια σχέση που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κρατήσει «με θαυμασμό» προς το πρόσωπο του Σεΐχη.

«Εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην Αυτού Υψηλότητα Σεΐχη Ταμίν μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, την Βασιλική Οικογένεια και τον λαό του Κατάρ», υπογράμμισε.

«Είθε η διαρκής κληρονομιά του να συνεχίσει να καθοδηγεί το έθνος που υπηρέτησε με διαπρέπεια, και είθε να αναπαύεται στην αιώνια Ειρήνη», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

The passing of His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani is a profound loss for Qatar and for all who had the privilege of knowing the depth of his vision, wisdom, and humanity. I was honored to enjoy a personal relationship with him, one that I always cherish with… — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 13, 2026

- sofokleous10.gr

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