Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Έξι ταχύπλοα προσέγγισαν δεξαμενόπλοιο – Προειδοποιητικά πυρά από την ομάδα ασφαλείας

Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στον Κόλπο του Άντεν, υπενθυμίζοντας ότι η θαλάσσια περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες ζώνες για τη διεθνή ναυτιλία.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της UK Maritime Trade Operations (UKMTO), στις 10:19 UTC ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ύποπτη προσέγγιση από έξι μικρά ταχύπλοα σκάφη, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε διέλευση από τον Κόλπο του Άντεν.

Όπως αναφέρεται, ένα από τα ταχύπλοα πλησίασε σε απόσταση μόλις πέντε καλωδίων (περίπου 900 μέτρων) από τη δεξιά πλευρά του πλοίου. Η ένοπλη ομάδα ασφαλείας (Armed Security Team – AST) που επέβαινε στο δεξαμενόπλοιο προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, με αποτέλεσμα το σκάφος να απομακρυνθεί. Τα υπόλοιπα πέντε ταχύπλοα παρέμειναν σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου, χωρίς να σημειωθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο.

Αυξημένη επιφυλακή για τα εμπορικά πλοία

Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αναφορά ως υψηλής αξιοπιστίας και καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση.

Οι οδηγίες προς τους πλοιάρχους περιλαμβάνουν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις περιφερειακές αρχές, καθώς και πλήρη ετοιμότητα των ένοπλων ομάδων ασφαλείας όπου αυτές επιβαίνουν.

Παράλληλα, συστήνεται η εφαρμογή όλων των μέτρων αυτοπροστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες BMP (Best Management Practices), ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος προσέγγισης ή επίθεσης.

Περιοχή υψηλού κινδύνου

Το νέο συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να παρακολουθούν στενά κάθε περιστατικό που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων.

Αν και στον Κόλπο του Άντεν παρατηρούνται συχνά προσεγγίσεις από μικρά τοπικά αλιευτικά ή άλλα σκάφη, οι αρχές επισημαίνουν ότι κάθε ύποπτη κίνηση πρέπει να αξιολογείται με τη μέγιστη προσοχή, καθώς η διάκριση μεταξύ νόμιμης ναυτικής δραστηριότητας και πιθανής απειλής δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Το τελευταίο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι, παρά τη μείωση των επιθέσεων πειρατείας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, η διέλευση από τον Κόλπο του Άντεν εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα για τα δεξαμενόπλοια και τα υπόλοιπα εμπορικά πλοία που κινούνται στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο.