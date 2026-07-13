Σχοινάς:-Ισχυρή-στήριξη-της-ελληνικής-γεωργίας-με-επιτάχυνση-πληρωμών-και-σημαντικές-νέες-ενισχύσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στα τρία βασικά μηνύματα με τα οποία προσέρχεται η Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και στην οριστική αντιμετώπιση των διαχρονικών προβλημάτων.

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Ο κ. Σχοινάς ανέδειξε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς μέσω του νέου συστήματος έχουν ήδη καταβληθεί 1,1 δισ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες, ενώ προβλέπεται αντίστοιχη στήριξη μέχρι το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό μήνυμα για την Ελλάδα, καθώς, όπως τόνισε, αποδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών προχωρά με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα πιο αξιόπιστο, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων στους πραγματικούς δικαιούχους.

Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε σε δύο ακόμη σημαντικές θετικές εξελίξεις για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Πρώτον, στάθηκε στην επίλυση μιας μακροχρόνιας εκκρεμότητας που αφορά τις δημόσιες γαίες, καθώς δίνεται πλέον η δυνατότητα στους δικαιούχους να οριστικοποιήσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να αποκτήσουν την κυριότητα της γης που καλλιεργούν επί δεκαετίες.

Δεύτερον, υπογράμμισε τη σημασία της διάθεσης 80 εκατ. ευρώ για μικρά αρδευτικά έργα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των δήμων. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αναγκών του πρωτογενούς τομέα, ενισχύοντας τις υποδομές άρδευσης και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Η δήλωση του κ. Σχοινά προσερχόμενος στο Συμβούλιο Γεωργίας:

«Να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τον Επίτροπο Γεωργίας, τον Κρίστοφ Χάνσεν, για την απλόχερη στήριξη που εξέφρασε δημόσια στις προσπάθειές μας να μεταρρυθμίσουμε οριστικά το σύστημα των αγροτικών πληρωμών στην Ελλάδα.

Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η μεταρρύθμιση, η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισθανόμαστε την υποχρέωση να την ολοκληρώσουμε.

Εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας.

Θα έχουμε τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες και, χάρη στο νέο σύστημα, μέχρι τώρα φέτος πληρώσαμε 1,1 εκατ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες και προγραμματίζουμε ανάλογο ποσό μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πέρα από αυτό, θα ήθελα επίσης να σημειώσω την πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα, η οποία μπορεί να λάβει βοήθεια για τα λιπάσματα ύψους 41 εκατ. ευρώ, που μαζί με 20 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους θα ανεβάσει συνολικά στα 61 εκατ.ευρώ τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στον πρωτογενή τομέα για τα λιπάσματα, στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Δύο ακόμα θετικές εξελίξεις.

Πρώτον, βάλαμε τέλος σε μια ιστορική εκκρεμότητα για τις δημόσιες γαίες, όπου οι δικαιούχοι επί δεκαετίες είχαν το άγχος να νομιμοποιήσουν τις ιδιοκτησίες που τους έδωσε το κράτος. Τώρα τους δίνουμε το δικαίωμα να οριστικοποιήσουν ρυθμιστικά αυτές τις καταστάσεις και να γίνουν κύριοι της γης που καλλιεργούσαν για τόσα χρόνια. Νομίζω ότι έπρεπε να το είχαμε λύσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που έλαχε σε εμάς ο λαχνός να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία.

Και τέλος, επίσης μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η απόφασή μας να διαθέσουμε 80 εκατ. ευρώ σε μικρά αρδευτικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Σε μικρά αρδευτικά έργα που θα είναι στα χέρια των δήμων. Είναι πόροι τους οποίους εξοικονομήσαμε από την παύση των πληρωμών στα βιολογικά προϊόντα κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και, για πρώτη φορά, βλέπουμε ότι μπορούμε να μετακινούμε πόρους παραγωγικά μέσα στο ίδιο πλαίσιο, για να αντιμετωπίσουμε πιεστικές ανάγκες.

Με αυτές τις θετικές ειδήσεις, λοιπόν, προσέρχομαι στο Συμβούλιο σήμερα. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας εδώ, σε όλα τα μέτωπα. Η μόνη μας έννοια είναι να ξεριζώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος».

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