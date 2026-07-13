Τουλάχιστον ένας νεκρός από αμερικανικό πλήγμα στο κεντρικό Ιράν – Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από αμερικανική αεροπορική επιδρομή σε στρατιωτική βάση στην πόλη Ναΐν, στην επαρχία Ισφαχάν του κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο που αναφέρεται σήμερα στο Ιράν. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σε αμερικανικό πλήγμα που έπληξε αγροτικό αντλιοστάσιο στην περιοχή Μαχσάχρ.

Την ίδια ώρα, το Ιράν κάλεσε την Ουάσιγκτον να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το προσωρινό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμμετείχε σε όλες τις διαπραγματεύσεις «με σοβαρότητα και προσοχή», έχοντας ως γνώμονα τα συμφέροντα του ιρανικού λαού.

«Όταν επιτυγχάνεται μια συμφωνία, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ενεργεί με καλή πίστη και τηρεί τις δεσμεύσεις της. Δεν υπήρξε ποτέ η πρώτη πλευρά που παραβίασε τις υποχρεώσεις της», ανέφερε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τον τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζει το μνημόνιο.

«Κάθε φορά που η άλλη πλευρά δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της, εμείς παύαμε επίσης να εφαρμόζουμε τις δικές μας. Έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα επιδιώξουμε δικαιοσύνη» για τον Αλί Χαμενεΐ

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε ακόμη ότι η αναζήτηση δικαιοσύνης για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αποτελεί «θεμελιώδη αρχή» της ιρανικής κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Εξωτερικών συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαδικασίες και η Τεχεράνη σκοπεύει να αξιοποιήσει «όλα τα νομικά και διεθνή μέσα» προκειμένου να τεκμηριώσει, όπως υποστήριξε, τα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και να επιδιώξει την απόδοση ευθυνών σε διεθνές επίπεδο.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμεσολάβησης

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν κοινό μηχανισμό διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας όμως ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς το σουλτανάτο δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας.