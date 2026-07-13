Τουρκικά-ΜΜΕ-υπενθυμίζουν-δηλώσεις-Ερντογάν-για-s-400:-«Δεν-θα-κάνουμε-πίσω,-δεν-θα-ρωτήσουμε-τις-ΗΠΑ»

Τις κατηγορηματικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέρ της προμήθειας και επιχειρησιακής αξιοποίησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 επανέφερε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Sözcü TV, υπενθυμίζοντας τη σταθερή στάση που είχε τηρήσει ο Τούρκος πρόεδρος απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ερντογάν είχε δηλώσει το 2019 πως η υπόθεση των S-400 είχε κλείσει οριστικά και ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Τουρκία να υπαναχωρήσει.

«Με τους S-400 έχουμε τελειώσει αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω. Μια τέτοια ανήθικη στάση δεν θα ταίριαζε σε εμάς. Κανείς να μην περιμένει ότι θα αναιρέσουμε όσα έχουμε πει. Δεν είμαστε από τους συνηθισμένους ηγέτες. Συμφωνήσαμε με τη Ρωσία, θα προχωρήσουμε σε συμπαραγωγή. Ίσως μετά τους S-400 προχωρήσουμε ακόμη και στους S-500», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το τουρκικό δίκτυο υπενθυμίζει ακόμη ότι στις 18 Μαΐου 2019 ο Τούρκος πρόεδρος είχε επαναλάβει πως «δεν τίθεται σε καμία περίπτωση θέμα υπαναχώρησης από τους S-400. Το θέμα έχει κλείσει».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 12 Ιουνίου 2019, εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός, λέγοντας ότι η αγορά είχε ήδη ολοκληρωθεί.

«Δεν λέω ότι η Τουρκία θα αγοράσει τους S-400. Η Τουρκία τούς έχει ήδη αγοράσει. Η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί. Υπογράψαμε τη συμφωνία όχι μόνο επειδή ήταν οικονομικά συμφέρουσα, αλλά και επειδή λάβαμε τη δέσμευση ότι θα προχωρήσουμε σε συμπαραγωγή», είχε δηλώσει.

Σύμφωνα με το Sözcü TV, περίπου δύο εβδομάδες αργότερα ο Ερντογάν χαρακτήρισε το ζήτημα θέμα εθνικής κυριαρχίας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια από κανέναν ούτε να υποκύψει στις διεθνείς πιέσεις.

Η ίδια γραμμή συνεχίστηκε και το 2020, μετά τις πρώτες δοκιμές των S-400 στη Σινώπη, όταν ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κανονικά, δείχνοντας – όπως σημειώνει το τουρκικό δίκτυο – πως η Άγκυρα δεν περιοριζόταν στην αγορά του συστήματος, αλλά ήταν αποφασισμένη να το εντάξει σε επιχειρησιακή χρήση.

Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε διαμηνύσει ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν επρόκειτο να επηρεάσει τις τουρκικές αποφάσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μας ενδιαφέρει η στάση των ΗΠΑ. Δεν θα ρωτήσουμε τις ΗΠΑ για το τι θα κάνουμε».

Τούρκοι αναλυτές: «Με τους S-400 χάσαμε την αεροπορική υπεροχή απέναντι σε Ελλάδα και Ισραήλ»

Στο κόστος που είχε για την Τουρκία η επιλογή της αγοράς των S-400 αναφέρθηκαν Τούρκοι αναλυτές στην τηλεόραση του Sözcü, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή οδήγησε τη χώρα στην απώλεια της αεροπορικής υπεροχής έναντι της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ο απόστρατος αντιστράτηγος και αρθρογράφος της Sözcü, Ναΐμ Μπαμπουρόγλου, χαρακτήρισε την επιλογή των S-400 «στρατηγικό λάθος», σημειώνοντας ότι η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει συμφωνία για την απόκτηση 100 μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

«Το στρατηγικό λάθος ήταν ότι η Τουρκία δεν επρόκειτο απλώς να αποκτήσει 100 μαχητικά αεροσκάφη F-35, καθώς η σχετική συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, εάν η Άγκυρα δεν είχε προχωρήσει στην αγορά των S-400, σήμερα θα διέθετε περισσότερα F-35 από την Ελλάδα και το Ισραήλ, διατηρώντας την αεροπορική υπεροχή στην περιοχή.

«Εάν η Άγκυρα δεν είχε προχωρήσει στην αγορά των S-400, η Τουρκία σήμερα θα διέθετε, χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση, περισσότερα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35 από την Ελλάδα και το Ισραήλ και θα είχε την αεροπορική υπεροχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε μόνο ως αγοραστής στο πρόγραμμα των F-35, αλλά αποτελούσε μία από τις εννέα χώρες-εταίρους στην παραγωγή του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τον Μπαμπουρόγλου, η τουρκική αμυντική βιομηχανία κατασκεύαζε περίπου 1.000 εξαρτήματα του F-35, αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία και ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική παραγωγή.

Παράλληλα, επικαλούμενος εκτιμήσεις ειδικών, υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα θα μπορούσε να αποφέρει 15 έως 30 δισ. δολάρια στην τουρκική οικονομία και στην αμυντική της βιομηχανία, οφέλη που – όπως ανέφερε – χάθηκαν μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς των S-400.

Milliyet: Η Τουρκία σχεδιάζει αγορά 48 αμερικανικών κινητήρων για 20 μαχητικά KAAN

Στην πρόθεση της Τουρκίας να προμηθευτεί 48 αμερικανικούς κινητήρες για τον εξοπλισμό των πρώτων μαχητικών αεροσκαφών KAAN αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα Milliyet, παρουσιάζοντας νεότερα στοιχεία για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σχεδιασμός αφορά την αγορά κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη παρτίδα 20 αεροσκαφών KAAN, αριθμός που εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες αναφορές περί παραγωγής 40 μαχητικών.

Η Milliyet σημειώνει ότι η επιλογή των αμερικανικών κινητήρων αφορά τη μεταβατική περίοδο του προγράμματος, έως ότου η Τουρκία καταφέρει να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε μεταγενέστερη φάση θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε το KAAN να εξοπλιστεί με εθνικής ανάπτυξης κινητήρα, στο πλαίσιο του στόχου για πλήρη αυτονομία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με την εφημερίδα, την ανάγκη να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή εξέλιξη του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.