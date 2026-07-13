Τραμπ-στο-fox-news:-Θα-γίνουμε-οι-φύλακες-των-Στενών-του-Ορμούζ-και-θα-πληρωθούμε-γι’-αυτό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «αναλαμβάνουν τον έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και, μάλιστα, «θα πληρωθούν γι’ αυτό», ανέφερε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική παρέμβασή του στο FOX News, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπίσει την ιρανική απειλή «πριν από 47 χρόνια».

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«Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των Στενών. Δεν τους έχει απομείνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. «Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο του Στενού. Πιθανότατα θα το διαχειριστούμε. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού, και αυτή τη φορά θα πληρωθούμε. Το προστατεύαμε για 50 χρόνια χωρίς να πληρωθούμε, τώρα θα βγάλουμε λεφτά» πρόσθεσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι το οικονομικό βάρος αυτής της αποστολής δεν θα πρέπει να το επωμιστεί αποκλειστικά η Ουάσινγκτον.

«Αν το κάνουμε αυτό, θα αποζημιωθούμε, επειδή οι άλλες χώρες είναι πολύ πλούσιες, βρίσκονται στο πλευρό μας και δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να το κάνουμε δωρεάν, όπως συνέβαινε για πολλά χρόνια», είπε.

Trump on the Strait of Hormuz: “We are going to keep the strait. We will probably run it. We will become the guardian of the strait, and this time we will be reimbursed. We - it for 50 years without getting paid, now we’re going to make money.” pic.twitter.com/y3L7cHpHjE — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι Ιρανοί ηγέτες συμμετείχαν χθες σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διήρκεσαν 11 ώρες, και «είχαν συμφωνηθεί τα πάντα». Όπως ισχυρίστηκε, ωστόσο, στη συνέχεια η ιρανική πλευρά άρχισε να ζητά αλλαγές. «Λοιπόν, κάτι που κανείς δεν ξέρει. Χθες είχαν μια συνάντηση 11 ωρών. Όλα διαρκούν 11 ώρες με αυτούς τους τύπους. Ξέρεις, δεν μπορείς να τα κανονίσεις με μια πρόταση, σε μία ώρα και ένα λεπτό. Θα έπρεπε να είναι ένα λεπτό. Και χθες συμφωνήθηκαν τα πάντα. Και φεύγουν από την αίθουσα, μετά τηλεφωνούν ξανά και λένε: “Έπρεπε να κάνουμε μερικές αλλαγές”» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε αλλαγές. Πάντα αλλαγές. Απλώς, ξέρεις, είναι επαγγελματίες διαπραγματευτές. Αυτό και μόνο είναι. Δεν θα τους έλεγα καν ότι είναι καλοί σε αυτό. Δεν έχουν καταφέρει τίποτα, δεν έχουν πάρει τίποτα από μένα. Αλλά αν κοιτάξεις τα τελευταία 47 χρόνια, έχουν εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους, τους προέδρους. Κάθε πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε, δεν έκανε τίποτα, και αυτοί έγιναν όλο και πιο ισχυροί», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν «υφίσταται συντριπτικά πλήγματα» στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

HAPPENING NOW: President Trump issues a scathing warning to Iran following a broken military agreement, revealing that the U.S. hammered their equipment overnight and may permanently take over security operations in the Middle East. “Most of their equipment is gone. Their… pic.twitter.com/ttcPSuBLH9 — Fox News (@FoxNews) July 13, 2026

Ακόμη, υποστήριξε ότι το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία και οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας έχουν σχεδόν εξουδετερωθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σειρά Ιρανών ηγετικών στελεχών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού τους έχει καταστραφεί. Η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει εξαφανιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ» και «Κάθε φορά που στέλνουν drone, τους χτυπάμε πολύ δυνατά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν και τη Δευτέρα τα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τη δήλωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι η εκεχειρία με το Ιράν είχε πλέον «τερματιστεί».