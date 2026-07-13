ΧΑ: Μάχη χαρακωμάτων στις 2.500 μονάδες – Οι τράπεζες πίεσαν, ενέργεια και βιομηχανία κράτησαν την αγορά

Σε μια συνεδρίαση συνεχών εναλλαγών προσήμου, επιλεκτικών τοποθετήσεων και περιορισμένης διάθεσης ανάληψης νέου ρίσκου, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατόρθωσε να διατηρήσει το κρίσιμο ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.500 μονάδων.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.512,07 μονάδες, με οριακή πτώση 0,05% ή 1,15 μονάδα, αποτυπώνοντας μια αγορά ουσιαστικά αμετάβλητη. Πίσω όμως από το σχεδόν μηδενικό τελικό πρόσημο εξελίχθηκε μια πραγματική μάχη χαρακωμάτων, με τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές να αντισταθμίζονται από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε ενέργεια, βιομηχανία, υποδομές και επιλεγμένα βαριά χαρτιά.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 183,01 εκατ. ευρώ, αισθητά χαμηλότερα από τις δύο αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις. Την Παρασκευή είχε ανέλθει στα 237,95 εκατ. ευρώ και την Πέμπτη στα 255,08 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η σημερινή συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μειωμένη κατά περίπου 23,1% σε σχέση με την Παρασκευή και κατά 28,3% έναντι της Πέμπτης.

Η υποχώρηση του τζίρου δείχνει ότι η διατήρηση των 2.500 μονάδων δεν συνοδεύτηκε από επιθετική επιστροφή αγοραστών. Η αγορά άντεξε, αλλά περισσότερο μέσα από επιλεκτικές κινήσεις και περιορισμένη προσφορά παρά μέσω μιας ευρείας εισροής νέων κεφαλαίων. Πρόκειται επομένως για μια συνεδρίαση αναμονής και συσσώρευσης, όχι για μια ισχυρή επιβεβαίωση της ανοδικής τάσης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 6.378,91 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,18%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σαφώς μεγαλύτερες απώλειες, της τάξεως του 0,95%, στις 2.850,19 μονάδες.

Η εικόνα του κλεισίματος

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.512,07 -0,05% FTSE Large Cap 6.378,91 -0,18% FTSE All Share 1.505,44 -0,23% Τραπεζικός Δείκτης 2.850,19 -0,95% Συνολικός τζίρος 183,01 εκατ. ευρώ -23,1% έναντι Παρασκευής

Οι 2.500 μονάδες άντεξαν

Το βασικό συμπέρασμα της πρώτης συνεδρίασης της εβδομάδας είναι ότι η ζώνη των 2.500 μονάδων εξακολουθεί να λειτουργεί ως το κύριο σημείο ισορροπίας της αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας πάνω και κάτω από τα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς να μπορέσει να αναπτύξει ξεκάθαρη τάση. Κάθε προσπάθεια ανοδικής απομάκρυνσης συνάντησε προσφορά, ενώ κάθε υποχώρηση προς το κάτω μέρος της ημερήσιας διακύμανσης ενεργοποίησε νέες αγορές.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν την αγορά, αλλά ούτε εμφανίζονται πρόθυμοι να κυνηγήσουν επιθετικά τις αποτιμήσεις μετά την ισχυρή άνοδο που έχει προηγηθεί. Το ΧΑ φαίνεται να εισέρχεται σε φάση αφομοίωσης των κερδών, με τις κινήσεις να γίνονται περισσότερο σε επίπεδο επιμέρους τίτλων και λιγότερο μέσω μιας γενικευμένης κατεύθυνσης.

Η μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύει αυτή την εικόνα. Η αγορά δεν δέχθηκε μαζικές ρευστοποιήσεις, αλλά ούτε συγκέντρωσε τον όγκο συναλλαγών που θα απαιτούνταν για μια πειστική ανοδική διάσπαση.

Οι τράπεζες αποτέλεσαν το βασικό βαρίδι

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ο αδύναμος κρίκος της συνεδρίασης και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να περάσει σε καθαρά θετικό έδαφος.

Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,555 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 1,55%, και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αρνητική επιρροή μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,75%, στα 4,079 ευρώ, ενώ η Eurobank έχασε 0,55%, κλείνοντας στα 4,36 ευρώ.

Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς κινήθηκε κόντρα στο αρνητικό κλίμα του κλάδου, ενισχυόμενη κατά 0,54%, στα 9,30 ευρώ.

Η πτώση του τραπεζικού δείκτη κατά 0,95% δεν συνιστά από μόνη της αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης. Δείχνει όμως ότι, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα κατά το οποίο οι τράπεζες αποτέλεσαν τον βασικό κινητήρα της αγοράς, εμφανίζονται κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και μεγαλύτερη επιλεκτικότητα.

Ενέργεια, βιομηχανία και υποδομές εξισορρόπησαν τις απώλειες

Η αγορά απέφυγε μια ουσιαστικότερη διόρθωση χάρη στην ισχυρή εικόνα μιας σειράς μη τραπεζικών τίτλων.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ξεχώρισαν με άνοδο 4,21%, στα 11,87 ευρώ, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,23%, στα 47,58 ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της Βιοχάλκο, η οποία κέρδισε 2,25%, φτάνοντας στα 18,18 ευρώ. Η Metlen ανέκαμψε κατά 0,93%, στα 41,16 ευρώ, έπειτα από τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 1,04%, η Allwyn κατά 1,20%, ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 57,90 ευρώ με κέρδη 1,22%. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η άνοδος της ΕΥΔΑΠ κατά 3,79%, ενώ η Lamda Development κέρδισε 1,93%.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι τα κεφάλαια δεν αποχώρησαν συνολικά από την ελληνική αγορά, αλλά μετακινήθηκαν επιλεκτικά από τις τράπεζες προς εταιρείες με ενεργειακή έκθεση, ισχυρές ταμειακές ροές, υποδομές ή ιδιαίτερες επιχειρηματικές προοπτικές.

Πιέσεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και κατασκευές

Στην αρνητική πλευρά, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,12%, στα 23 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ έχασε 0,71%, κλείνοντας στα 19,50 ευρώ.

Η Cenergy σημείωσε πτώση 1,18%, η AKTOR υποχώρησε κατά 1,69%, η Μπέλα κατά 0,88% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 1,30%.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Credia, η οποία έχασε 2,66%, ενώ χαμηλότερα έκλεισαν επίσης η Optima Bank, η Ελλάκτωρ, η Aegean και η Autohellas.

Τι δείχνει τεχνικά η συνεδρίαση

Τεχνικά, η σημερινή εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί ως συνεδρίαση συσσώρευσης και όχι ως ξεκάθαρο σήμα αντιστροφής.

Η περιοχή των 2.500 μονάδων αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Όσο ο Γενικός Δείκτης κλείνει πάνω από αυτήν, το ανοδικό σενάριο παραμένει ενεργό, έστω και με μικρότερη ορμή.

Η επόμενη ζώνη αντίστασης βρίσκεται στις 2.520-2.530 μονάδες. Η αγορά χρειάζεται καθαρή διάσπαση αυτής της περιοχής, συνοδευόμενη από σαφή αύξηση του τζίρου και επαναφορά των τραπεζών σε θετικό πρόσημο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κίνηση προς τις 2.550-2.570 μονάδες.

Με τον σημερινό μειωμένο τζίρο, η αγορά δεν έδωσε ακόμη τέτοια επιβεβαίωση. Η παραμονή πάνω από τις 2.500 μονάδες είναι θετική, αλλά για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία απαιτείται ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας στις επόμενες συνεδριάσεις.

Αντίθετα, κλείσιμο κάτω από τις 2.500 μονάδες θα επιβάρυνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δοκιμή της περιοχής των 2.475-2.485 μονάδων.

Το μήνυμα της αγοράς

Η σημερινή συνεδρίαση δεν έδωσε θριαμβευτικό ανοδικό μήνυμα, αλλά ούτε και σήμα φυγής. Έδειξε μια αγορά κουρασμένη μετά την προηγούμενη άνοδο, ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις, αλλά ακόμη ικανή να απορροφά τις πιέσεις.

Η αντοχή πάνω από τις 2.500 μονάδες και η μετατόπιση κεφαλαίων σε ενέργεια, βιομηχανία και υποδομές αποτελούν θετικά στοιχεία. Ωστόσο, η πτώση του τραπεζικού δείκτη, η αδυναμία καθαρής διάσπασης των 2.520 μονάδων και κυρίως ο αισθητά μειωμένος τζίρος περιορίζουν τη δύναμη του θετικού μηνύματος.

Η αγορά κράτησε τη βασική γραμμή άμυνας, αλλά το έκανε με χαμηλότερη συναλλακτική ένταση. Για να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, χρειάζεται επιστροφή των τραπεζών και ουσιαστική αύξηση των συναλλαγών.