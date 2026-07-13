Χρυσοχοΐδης-στον-ΣΚΑΪ:-Η-Αστυνομία-έχει-αποστολή-να-συλλαμβάνει-δολοφόνους,-όχι-να-σκοτώνει-παιδιά

Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο - αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φονική επίθεση στη Marfin, κάνοντας λόγο για «μυθεύματα» και «αφηγήματα» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας, εκφράζοντας την απορία του για τα σενάρια που, όπως είπε, αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι η αναπαραγωγή εικασιών.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους, ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά, επισημαίνοντας πως η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια που «δεν έπρεπε να γίνει» και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια.

«Αντί να δούμε πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Marfin, αρχίσαμε τα σενάρια»

Για την έρευνα σχετικά με τη Marfin, ο υπουργός εξήγησε ότι η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε ήδη από το 2019. Όπως είπε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο -», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα πορίσματα της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ανάκριση και την Εισαγγελία, ενώ όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις συλλήψεις 16 χρόνια μετά, ανέφερε ότι αντί να δούμε πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, αρχίσαμε τα σενάρια.

Υπενθύμισε μάλιστα την υπόθεση Τζωρτζάτου, λέγοντας ότι είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος μετά από καταγγελίες δικαιωματιστών, όπως ανέφερε. Λίγα χρόνια μετά, πρόσθεσε ο υπουργός, αποδείχτηκε ότι ήταν δολοφόνος της 17 Νοέμβη και μάλιστα καταδικάστηκε για 5 δολοφονίες. «Ας είναι όλοι προσεκτικοί», υπογράμμισε ο κ Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος, τέλος, στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μία πρότυπη δικογραφία.

- sofokleous10.gr

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