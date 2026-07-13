Όταν τα πολεμικά πλοία γίνονται τελωνεία: Μπορεί η Αμερική να φορολογήσει το πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ;

Η νέα αμερικανική κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα επεισόδιο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν. Εισάγει ένα πολύ ευρύτερο και ενδεχομένως ιστορικό ερώτημα: μπορεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη να μετατρέψει την κυριαρχία της στη θάλασσα σε μηχανισμό είσπραξης εσόδων από το παγκόσμιο εμπόριο;

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Η ακριβής διατύπωση της Ουάσιγκτον έχει σημασία. Στις 13 Ιουλίου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της ιρανικής ναυτιλίας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά για την υπόλοιπη διεθνή ναυσιπλοΐα. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αποζημιώνονται» με ποσοστό 20% επί των φορτίων που διέρχονται από την περιοχή, προκειμένου να καλύπτεται το κόστος της αμερικανικής στρατιωτικής προστασίας. Δεν εξήγησε, όμως, πώς ακριβώς θα υπολογίζεται, ποιος θα εισπράττει και με ποιον μηχανισμό θα επιβάλλεται αυτό το τέλος.

Επομένως, δεν μιλάμε –τουλάχιστον ακόμη– για συμβατικό τελωνειακό δασμό ούτε για επίσημα θεσμοθετημένα διόδια, όπως αυτά της Διώρυγας του Σουέζ ή του Παναμά. Μιλάμε για μια μονομερή απόπειρα τιμολόγησης μιας υπηρεσίας ασφαλείας, η οποία θα παρέχεται υπό την κάννη των αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Και αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι το απόλυτο οικονομικό όπλο

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ίσως το σημαντικότερο ενεργειακό σημείο συμφόρησης του πλανήτη. Το 2024 διακινούνταν μέσω αυτών περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης υγρών καυσίμων. Από το ίδιο πέρασμα διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η εξάρτηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Περίπου το 84% του αργού πετρελαίου και το 83% του LNG που διέρχονταν από το Ορμούζ κατευθύνονταν προς την Ασία. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές οικονομίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του οικονομικού κινδύνου.

Η εμπειρία της πρώτης φάσης της κρίσης του 2026 έδειξε πόσο γρήγορα μπορεί να παραλύσει αυτή η αρτηρία. Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, ο μέσος αριθμός ημερήσιων διελεύσεων είχε διαμορφωθεί στις 141 πριν από την κλιμάκωση, αλλά σε ορισμένες ημέρες του Μαρτίου υποχώρησε σε μόλις τέσσερα έως έξι πλοία – πτώση έως και 97%.

Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να βυθιστούν δεκάδες δεξαμενόπλοια για να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αρκούν μερικές επιθέσεις, ο κίνδυνος θαλάσσιων ναρκών, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των πληρωμάτων και η αποχώρηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι πολεμικές ασφαλίσεις για πλοία στην περιοχή είχαν αυξηθεί από περίπου 0,25% της αξίας του σκάφους πριν από τη σύγκρουση σε περίπου 3%, με ένα δεξαμενόπλοιο αξίας 250 εκατ. δολαρίων να αντιμετωπίζει ασφάλιστρο της τάξης των 7,5 εκατ. δολαρίων για ένα μόνο ταξίδι. Μετά τις νέες επιθέσεις του Ιουλίου, ορισμένοι ασφαλιστές συμβούλευσαν εκ νέου τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν τις διελεύσεις, ενώ τα ασφάλιστρα κινήθηκαν προς το 3% και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απειλούσαν να φτάσουν το 5%.

Η πρώτη πραγματική οικονομική εξουσία, επομένως, δεν βρίσκεται πάντοτε στα πολεμικά πλοία. Βρίσκεται στις ασφαλιστικές εταιρείες, στους ναυλωτές και στις τράπεζες που αποφασίζουν ότι ένα φορτίο δεν είναι πλέον ασφαλίσιμο ή χρηματοδοτήσιμο.

Τι σημαίνει πραγματικά το «20% επί των φορτίων»

Η εξαγγελία περί 20% είναι τόσο μεγάλη ώστε, αν ερμηνευθεί κυριολεκτικά ως ποσοστό επί της αξίας του φορτίου, θα ξεπερνούσε κατά πολύ ένα συνηθισμένο τέλος ναυτικής προστασίας.

Με περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως και τιμή Brent κοντά στα 79,22 δολάρια το βαρέλι, η προ κρίσης αξία μόνο του πετρελαίου που διερχόταν από τα Στενά θα πλησίαζε τα 1,58 δισ. δολάρια ημερησίως. Ένα τέλος 20% θα αντιστοιχούσε περίπου σε:

317 εκατ. δολάρια την ημέρα,

9,5 δισ. δολάρια τον μήνα,

σχεδόν 116 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Και αυτά αφορούν μόνο το πετρέλαιο, χωρίς να περιλαμβάνονται το LNG, τα πετροχημικά, τα λιπάσματα, τα εμπορευματοκιβώτια και τα υπόλοιπα φορτία. Η τιμή του Brent αυξήθηκε άνω του 4% μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής κίνησης, πλησιάζοντας τα 79-80 δολάρια το βαρέλι.

Η κλίμακα αυτών των ποσών δείχνει ότι το 20% δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει ως κυριολεκτικό, μόνιμο τέλος επί της εμπορικής αξίας κάθε φορτίου. Θα ισοδυναμούσε με έναν τεράστιο παγκόσμιο ενεργειακό φόρο, ο οποίος θα περνούσε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών και τελικά σχεδόν όλων των προϊόντων.

Πιθανότερο είναι ότι η αρχική διατύπωση λειτουργεί ως διαπραγματευτική άγκυρα: ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό, το οποίο μπορεί αργότερα να μετατραπεί σε σταθερή συνεισφορά των κρατών του Κόλπου, σε τέλος συνοδείας ανά πλοίο, σε συμμετοχή σε πολυεθνικό ταμείο ασφαλείας ή σε χρηματοδότηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας από τις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τη διαδρομή.

Μπορεί η στρατιωτική ισχύς να γίνει οικονομικό εργαλείο;

Η απάντηση είναι σαφής: ναι, μπορεί. Έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία.

Ωστόσο, η στρατιωτική ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί οικονομικά με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Πρώτον, ως μηχανισμός στέρησης.

Ο αποκλεισμός εμποδίζει τον αντίπαλο να εξάγει, να εισάγει, να χρηματοδοτείται ή να προμηθεύεται πρώτες ύλες.

Δεύτερον, ως μηχανισμός προστασίας.

Ένα ισχυρό ναυτικό προστατεύει εμπορικά πλοία, διατηρεί ανοικτούς τους θαλάσσιους δρόμους και μειώνει το κόστος κινδύνου.

Τρίτον, ως μηχανισμός οικονομικής εξαγωγής.

Η δύναμη που ελέγχει την πρόσβαση απαιτεί πληρωμή, εκχώρηση τελωνειακών εσόδων, αποζημιώσεις ή πολιτικές παραχωρήσεις.

Οι δύο πρώτες μορφές είναι συνηθισμένες. Η τρίτη είναι πολύ πιο δύσκολη, διότι απαιτεί όχι μόνο στρατιωτική υπεροχή αλλά και μηχανισμό είσπραξης, διεθνή ανοχή και κάποιο είδος νομικής ή πολιτικής νομιμοποίησης.

Η βρετανική πολιορκία της Γερμανίας: Η οικονομία ως πεδίο μάχης

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία χρησιμοποίησε την υπεροχή του Βασιλικού Ναυτικού για να αποκλείσει τη Γερμανία από τις υπερπόντιες αγορές. Από το 1915 διεύρυνε σταδιακά την έννοια του πολεμικού φορτίου, κατακρατώντας ακόμη και τρόφιμα και πρώτες ύλες που κατευθύνονταν προς τις Κεντρικές Δυνάμεις.

Μέχρι το 1918, ο όγκος των γερμανικών εισαγωγών είχε περιοριστεί περίπου στο ένα πέμπτο του προπολεμικού επιπέδου. Ο αποκλεισμός δεν ήταν η μοναδική αιτία της γερμανικής οικονομικής εξάντλησης, αλλά συνέβαλε αποφασιστικά στις ελλείψεις τροφίμων, πρώτων υλών και βιομηχανικών εισροών.

Το αποτέλεσμα ήταν στρατηγικά ισχυρό αλλά όχι άμεσο. Χρειάστηκαν χρόνια, τεράστιος στόλος και συνεχής έλεγχος των ουδέτερων εμπορικών ροών. Παράλληλα, η πολιτική αυτή προκάλεσε συγκρούσεις με ουδέτερες χώρες και ώθησε τη Γερμανία στον απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο, μια απόφαση που συνέβαλε στην είσοδο των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Το δίδαγμα είναι ότι ένας ναυτικός αποκλεισμός μπορεί να στραγγαλίσει μια οικονομία, αλλά δημιουργεί αντιδράσεις, παρακάμψεις και κλιμάκωση. Δεν είναι χειρουργικό εργαλείο.

Βενεζουέλα, 1902: Πολεμικά πλοία για την είσπραξη χρεών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσης μετατροπής της στρατιωτικής ισχύος σε οικονομικό καταναγκασμό σημειώθηκε στη Βενεζουέλα το 1902-1903.

Η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία απέκλεισαν τα λιμάνια της χώρας, απαιτώντας την αποπληρωμή κρατικών χρεών και αποζημιώσεων προς Ευρωπαίους πιστωτές. Μετά την πίεση, η Βενεζουέλα συμφώνησε να διαθέτει ποσοστό των τελωνειακών εσόδων δύο βασικών λιμανιών για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων. Στην πράξη, περίπου το 30% των σχετικών τελωνειακών εσόδων κατευθύνθηκε στους πιστωτές.

Βραχυπρόθεσμα, ο στρατιωτικός εκβιασμός απέδωσε: δημιουργήθηκε συγκεκριμένη ροή εσόδων προς τους πιστωτές.

Μακροπρόθεσμα, όμως, η ενέργεια προκάλεσε την παρέμβαση των ΗΠΑ, οι οποίες δεν ήθελαν ευρωπαϊκές δυνάμεις να εγκαθιστούν στρατιωτική παρουσία στη Λατινική Αμερική. Η κρίση συνέβαλε στη διαμόρφωση του λεγόμενου Roosevelt Corollary, δηλαδή της αμερικανικής αντίληψης ότι η Ουάσιγκτον θα παρεμβαίνει η ίδια στην περιοχή για να αποτρέπει ευρωπαϊκές επεμβάσεις.

Το οικονομικό εργαλείο λειτούργησε, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποίησε μια μεγαλύτερη γεωπολιτική δύναμη.

Δομινικανή Δημοκρατία, 1905: Το πλησιέστερο ιστορικό προηγούμενο

Ακόμη πιο κοντά στη σημερινή συζήτηση βρίσκεται η περίπτωση της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Το 1905, υπό την απειλή ευρωπαϊκής στρατιωτικής επέμβασης για την είσπραξη χρεών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν ουσιαστικά τη διοίκηση των δομινικανών τελωνείων.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι:

το 45% των τελωνειακών εσόδων θα αποδιδόταν στη δομινικανή κυβέρνηση,

το υπόλοιπο 55% θα χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα της τελωνειακής διοίκησης και την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Τα έσοδα πράγματι αυξήθηκαν. Κατά το επόμενο έτος ξεπέρασαν τα επίπεδα του 1905 κατά περίπου 1,4 εκατ. δολάρια ή 57,6%.

Από στενά λογιστική άποψη, το σύστημα λειτούργησε. Βελτίωσε την είσπραξη των τελωνειακών εσόδων και εξασφάλισε την εξυπηρέτηση των χρεών.

Από πολιτική άποψη, όμως, ισοδυναμούσε με δραστικό περιορισμό της κυριαρχίας της χώρας. Η εξωτερική οικονομική διαχείριση συνοδεύτηκε αργότερα από ακόμη βαθύτερη αμερικανική επέμβαση και στρατιωτική κατοχή.

Το μάθημα είναι ωμό: η στρατιωτική ισχύς μπορεί πράγματι να μετατρέψει τα τελωνεία ενός κράτους σε μηχανισμό είσπραξης. Για να λειτουργήσει όμως μακροχρόνια, απαιτεί ουσιαστικά πολιτικό έλεγχο της χώρας ή της περιοχής.

Σουέζ, 1956: Η στρατιωτική νίκη που έγινε οικονομική ήττα

Η κρίση του Σουέζ αποτελεί το αντίθετο παράδειγμα.

Όταν ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ εθνικοποίησε τη Διώρυγα του Σουέζ τον Ιούλιο του 1956, η Βρετανία και η Γαλλία, σε συνεργασία με το Ισραήλ, επιχείρησαν στρατιωτικά να ανατρέψουν την απόφαση και να ανακτήσουν τον έλεγχο της διώρυγας.

Στο στρατιωτικό επίπεδο, οι βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις μπορούσαν να επικρατήσουν. Στο οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο, όμως, κατέρρευσαν.

Μέσα σε μία εβδομάδα, η Βρετανία έχασε περίπου 102 εκατ. δολάρια από τα αποθέματα χρυσού και δολαρίων της. Η διακοπή της πρόσβασης στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής την υποχρέωνε να αγοράσει πετρέλαιο σε δολάρια, με πρόσθετο κόστος που τότε υπολογιζόταν σε περίπου 225 εκατ. δολάρια για τους επόμενους έξι μήνες.

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να στηρίξουν οικονομικά τη στερλίνα όσο συνεχιζόταν η επέμβαση. Η χρηματοπιστωτική πίεση, η αντίδραση του ΟΗΕ και ο κίνδυνος σοβιετικής κλιμάκωσης ανάγκασαν τη Βρετανία και τη Γαλλία να αποχωρήσουν.

Η στρατιωτική υπεροχή δεν μπόρεσε να μετατραπεί σε οικονομικό έλεγχο, επειδή η υπερδύναμη που ήλεγχε τη διεθνή χρηματοδότηση ήταν αντίθετη.

Αυτό αποτελεί και μια προειδοποίηση για τις ΗΠΑ σήμερα: ακόμη και η ισχυρότερη ναυτική δύναμη χρειάζεται τη συνεργασία τραπεζών, ασφαλιστών, συμμάχων, κρατών σημαίας και μεγάλων εισαγωγέων.

Η επιχείρηση Earnest Will: Προστασία χωρίς «διόδια»

Κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και τη λεγόμενη «μάχη των δεξαμενόπλοιων», οι ΗΠΑ ανέλαβαν το 1987 να προστατεύουν τα κουβεϊτιανά τάνκερ από ιρανικές επιθέσεις.

Έντεκα κουβεϊτιανά δεξαμενόπλοια άλλαξαν σημαία και εντάχθηκαν στο αμερικανικό νηολόγιο, ώστε να συνοδεύονται από πολεμικά πλοία των ΗΠΑ. Η επιχείρηση Earnest Will διήρκεσε από τον Ιούλιο του 1987 έως τον Σεπτέμβριο του 1988 και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση ναυτικών νηοπομπών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ΗΠΑ απέδειξαν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν, σε σημαντικό βαθμό, τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου. Δεν επέβαλαν όμως τέλος 20% στην αξία των φορτίων. Το κόστος θεωρήθηκε μέρος της αμερικανικής στρατηγικής για την προστασία της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και της επιρροής της Ουάσιγκτον.

Η επιχείρηση οδήγησε επίσης σε άμεσες αμερικανοϊρανικές συγκρούσεις, στην προσβολή πλοίων και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στην επιχείρηση Praying Mantis.

Το δίδαγμα είναι ότι η ναυτική προστασία μπορεί να παρασχεθεί. Δεν σημαίνει, όμως, ότι μπορεί να τιμολογηθεί μονομερώς χωρίς πολιτική συμφωνία.

Το μεγάλο νομικό εμπόδιο

Τα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό διεθνές στενό και όχι τεχνητή διώρυγα. Αυτό αποτελεί την ουσιαστική διαφορά με το Σουέζ ή τον Παναμά.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα πλοία απολαμβάνουν δικαίωμα συνεχούς και ταχείας διέλευσης από στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Τα παράκτια κράτη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες για την ασφάλεια, την κυκλοφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να εμποδίζουν, να δυσχεραίνουν ή να ακυρώνουν στην πράξη το δικαίωμα διέλευσης. Η διέλευση δεν μπορεί να ανασταλεί.

Ακόμη και για πλοία που περνούν από χωρικά ύδατα, η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου είναι ότι δεν επιβάλλεται χρέωση μόνο και μόνο επειδή πραγματοποιείται διέλευση. Επιτρέπονται χρεώσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν απευθείας στο πλοίο, όπως ρυμούλκηση, πλοήγηση ή ειδική διάσωση.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε συνεπώς να επιχειρήσει να παρουσιάσει ένα τέλος ως πληρωμή για πραγματική στρατιωτική συνοδεία, εκκαθάριση ναρκών ή παροχή ειδικής προστασίας. Ένα γενικό τέλος 20% σε όλα τα φορτία, όμως, θα ήταν πολύ δυσκολότερο να δικαιολογηθεί, ιδιαίτερα όταν επιβάλλεται από κράτος που δεν συνορεύει με τα Στενά.

Διαφορετικό είναι το νομικό καθεστώς ενός πολεμικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Το διεθνές δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων αναγνωρίζει υπό προϋποθέσεις τον ναυτικό αποκλεισμό: πρέπει να έχει ανακοινωθεί, να είναι αποτελεσματικός, να εφαρμόζεται αμερόληπτα και να μην εμποδίζει την πρόσβαση σε ουδέτερα λιμάνια ή να προκαλεί δυσανάλογη ανθρωπιστική καταστροφή.

Αυτό μπορεί να παράσχει νομικά επιχειρήματα για τον αποκλεισμό της ιρανικής εμπορικής δραστηριότητας. Δεν παρέχει αυτομάτως δικαίωμα φορολόγησης όλων των ουδέτερων φορτίων που διέρχονται από μια διεθνή θαλάσσια οδό.

Πώς θα μπορούσαν πρακτικά να εισπράξουν οι ΗΠΑ

Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία δεν πρόκειται να σταματούν κάθε δεξαμενόπλοιο και να ζητούν πιστωτική κάρτα στη μέση της θάλασσας.

Η πραγματική επιβολή θα μπορούσε να γίνει μέσω ενός συνδυασμού:

αδειών ασφαλούς διέλευσης,

δηλωμένων και προστατευόμενων θαλάσσιων διαδρόμων,

στρατιωτικών νηοπομπών,

πιστοποιήσεων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες,

ελέγχου των τραπεζικών πληρωμών,

απειλής δευτερογενών κυρώσεων,

αποκλεισμού από αμερικανικά λιμάνια ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

κατάσχεσης πλοίων που θεωρούνται παραβάτες του αποκλεισμού.

Με άλλα λόγια, το ισχυρότερο εργαλείο των ΗΠΑ δεν είναι μόνο ο Πέμπτος Στόλος. Είναι ο συνδυασμός του στόλου με το δολάριο, τις ασφαλιστικές αγορές, το τραπεζικό σύστημα, τις κυρώσεις και την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Αν οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες δηλώσουν ότι καλύπτουν μόνο πλοία με αμερικανική πιστοποίηση, τότε η «εθελοντική» πληρωμή μπορεί να γίνει στην πράξη υποχρεωτική.

Γιατί ο απόλυτος στρατιωτικός έλεγχος παραμένει εξαιρετικά δύσκολος

Η αμερικανική στρατιωτική υπεροχή έναντι του Ιράν είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να εξασφαλίσει μηδενικό κίνδυνο σε κάθε εμπορικό πλοίο.

Το ιρανικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει θαλάσσιες νάρκες, μικρά ταχύπλοα, παράκτιους πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και διάσπαρτες κινητές μονάδες. Τα μέσα αυτά δεν μπορούν να νικήσουν τον αμερικανικό στόλο σε συμβατική ναυμαχία, μπορούν όμως να διατηρούν αρκετή αβεβαιότητα ώστε οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές να φοβούνται τη διέλευση.

Αυτό είναι το παράδοξο του Ορμούζ: οι ΗΠΑ μπορεί να κυριαρχούν στρατιωτικά στη θάλασσα, αλλά το Ιράν χρειάζεται μόνο να πείσει την αγορά ότι η διέλευση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Η ασφάλεια της ναυτιλίας δεν μετριέται με τον αριθμό των εχθρικών πλοίων που καταστράφηκαν. Μετριέται με το αν ο πλοιοκτήτης, ο ασφαλιστής και ο καπετάνιος είναι διατεθειμένοι να περάσουν.

Ποιος θα πληρώσει τελικά

Ακόμη και αν το τέλος επιβληθεί τυπικά στους πλοιοκτήτες ή στις πετρελαϊκές εταιρείες, το οικονομικό βάρος δεν θα μείνει εκεί.

Θα μετακυλιστεί:

στους εισαγωγείς πετρελαίου και LNG,

στα διυλιστήρια,

στις αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες,

στη βιομηχανία,

στους παραγωγούς λιπασμάτων,

στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας,

και τελικά στους καταναλωτές.

Οι ασιατικές οικονομίες θα δεχθούν το άμεσο χτύπημα λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από τον Κόλπο. Η Ευρώπη θα επηρεαστεί μέσω των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του ανταγωνισμού για φορτία LNG. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες με αδύναμα νομίσματα και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια θα βρεθούν στη δυσκολότερη θέση, καθώς θα πληρώνουν ταυτόχρονα ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερες μεταφορές και ακριβότερα τρόφιμα. Η UNCTAD έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οι διαταραχές στο Ορμούζ αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνουν δυσανάλογα τις ευάλωτες οικονομίες.

Οι ίδιες οι ΗΠΑ μπορεί να ωφεληθούν από υψηλότερες τιμές για την εγχώρια πετρελαϊκή παραγωγή, αλλά θα πληρώσουν επίσης μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, ακριβότερης βενζίνης, υψηλότερων επιτοκίων και αυξημένου στρατιωτικού κόστους.

Δεν υπάρχει δωρεάν γεωπολιτική πρόσοδος.

Μπορεί τελικά να εφαρμοστεί;

Η απάντηση πρέπει να χωριστεί σε δύο σκέλη.

Στρατιωτικά και πρακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινά.

Οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν συγκεκριμένους διαδρόμους, να συνοδεύσουν πλοία, να αποκλείσουν ιρανικά λιμάνια και να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα για να πιέσουν εταιρείες και κράτη να συμμορφωθούν.

Ως μόνιμος και διεθνώς αποδεκτός φόρος 20%, δύσκολα μπορεί να επιβιώσει.

Θα αντιμετωπίσει:

σοβαρές νομικές ενστάσεις,

αντιδράσεις της Κίνας και της Ινδίας,

αντίσταση πλοιοκτητών και κρατών σημαίας,

πίεση από τους παραγωγούς του Κόλπου,

φόβους δημιουργίας προηγουμένου σε άλλα στενά,

προσπάθειες παράκαμψης μέσω αγωγών και εναλλακτικών διαδρομών,

και τεράστιο πληθωριστικό κόστος για την παγκόσμια οικονομία.

Εάν οι ΗΠΑ αποκτήσουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τέλος στο Ορμούζ επειδή το προστατεύουν, τότε άλλες δυνάμεις θα μπορούσαν να διατυπώσουν ανάλογες απαιτήσεις στα Στενά της Ταϊβάν, στη Νότια Σινική Θάλασσα, στα Στενά της Μαλάκκας, στη Βαλτική ή στην Αρκτική.

Η διεθνής ναυσιπλοΐα θα μετατρεπόταν σταδιακά από κοινό παγκόσμιο αγαθό σε ένα σύστημα γεωπολιτικών διοδίων.

Το πιθανότερο σενάριο

Το πιθανότερο δεν είναι να εμφανιστεί ένα αμερικανικό «ταμείο διοδίων» που θα εισπράττει μόνιμα το 20% της αξίας κάθε φορτίου.

Πιθανότερη είναι μία από τις ακόλουθες εξελίξεις:

Το 20% να χρησιμοποιηθεί ως αρχική διαπραγματευτική απαίτηση και στη συνέχεια να μειωθεί δραστικά. Οι πλούσιες χώρες του Κόλπου, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλοι μεγάλοι εισαγωγείς να συμφωνήσουν να χρηματοδοτήσουν μέρος μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας. Να καθιερωθούν συγκεκριμένα τέλη συνοδείας ή ειδικών υπηρεσιών ανά πλοίο, αντί γενικού ποσοστού επί της αξίας του φορτίου. Το σχέδιο να εγκαταλειφθεί πλήρως στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν για ελεύθερη και χωρίς διόδια ναυσιπλοΐα. Σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας, να παραμείνει μόνο ο αποκλεισμός της ιρανικής ναυτιλίας και όχι η φορολόγηση της ουδέτερης εμπορικής κίνησης.

Συμπέρασμα: Η ισχύς μπορεί να δημιουργήσει κόστος – όχι αυτομάτως νομιμοποίηση

Η ιστορία δείχνει ότι η μεγάλη στρατιωτική ισχύς μπορεί πράγματι να χρησιμοποιηθεί ως οικονομικό εργαλείο.

Μπορεί να καταστρέψει το εμπόριο ενός αντιπάλου, να επιβάλει αποκλεισμό, να ανακατευθύνει τελωνειακά έσοδα, να εξαναγκάσει κράτη σε αποπληρωμή χρεών και να προστατεύσει κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές.

Αυτό που δεν μπορεί να κάνει εύκολα είναι να μετατρέψει μονομερώς μια διεθνή θαλάσσια αρτηρία σε μόνιμη φορολογική ιδιοκτησία της.

Η στρατιωτική κυριαρχία μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη για προστασία. Μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει μια αγορά προστασίας. Δεν δημιουργεί όμως από μόνη της νόμιμη φορολογική εξουσία.

Η αμερικανική κίνηση στο Ορμούζ αποτελεί επομένως ένα επικίνδυνο πείραμα. Εάν επιτύχει, θα σημαίνει ότι η ασφάλεια των παγκόσμιων εμπορικών δρόμων παύει να θεωρείται δημόσιο αγαθό και μετατρέπεται σε υπηρεσία που πωλείται από την ισχυρότερη ναυτική δύναμη.

Εάν αποτύχει, θα επιβεβαιώσει το μάθημα του Σουέζ: ακόμη και η συντριπτική στρατιωτική υπεροχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διεθνή νομιμοποίηση, τη χρηματοπιστωτική συνεργασία και την πολιτική συναίνεση.

Η πραγματική δύναμη δεν είναι απλώς να μπορείς να κλείσεις ένα στενό.

Είναι να μπορείς να το κρατήσεις ανοικτό, χωρίς να κάνεις ολόκληρο τον κόσμο να αναζητεί δρόμο για να σε παρακάμψει.