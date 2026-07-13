Eυρωπαϊκή Ένωση: Αγοράζει ποσότητες – ρεκόρ ρωσικού LNG λίγο πριν από την απαγόρευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ωστόσο, λίγους μόλις μήνες πριν από την εφαρμογή του μέτρου, οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν περισσότερο ρωσικό LNG από ποτέ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler, που παρουσιάζουν σήμερα οι Financial Times, οι εισαγωγές από το Yamal LNG, τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής LNG της Ρωσίας που ελέγχεται από τη Novatek, ανήλθαν σε 9,89 εκατ. τόνους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

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Η Ευρώπη απορρόφησε σχεδόν όλη την παραγωγή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρώπη απορρόφησε σχεδόν ολόκληρη την παραγωγή του εργοστασίου της Σιβηρίας, διατηρώντας ουσιαστικά σε λειτουργία μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης Urgewald, οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να κατέβαλαν έως και 6 δισ. ευρώ για τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν:

Γαλλία: 3,6 εκατ. τόνοι

Βέλγιο: 2,9 εκατ. τόνοι

Ισπανία: 2,7 εκατ. τόνοι

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της έκθεσης, οι εξαγωγές του Yamal προς την Ευρώπη έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021, με τη Γαλλία να παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης της μονάδας.

Γιατί συνεχίζονται οι εισαγωγές

Η εικόνα αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέπουν ακόμη την εκτέλεση μακροχρόνιων συμβολαίων για ρωσικό LNG.

Η απαγόρευση των εισαγωγών που βασίζονται σε μακροχρόνιες συμβάσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ αργότερα μέσα στο ίδιο έτος θα ακολουθήσει και η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Παρά τις κυρώσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα λειτουργίας του Yamal LNG.

Η μονάδα, που βρίσκεται στη ρωσική Αρκτική, εξαρτάται από έναν μικρό στόλο εξειδικευμένων παγοθραυστικών δεξαμενόπλοιων (Arc7), τα οποία χρειάζονται γρήγορη εξυπηρέτηση σε ευρωπαϊκά λιμάνια για να διατηρείται ο ρυθμός των εξαγωγών.

Αντίθετα, η μεταφορά φορτίων προς την Ασία μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού είναι πιο αργή και επιχειρησιακά δυσκολότερη.

Δεν είναι τυχαίο ότι, ενώ οι παραδόσεις προς την Ευρώπη αυξήθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ, οι εξαγωγές του Yamal προς την Ασία υποχώρησαν κατά 74% στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι κυρώσεις αλλάζουν τις ροές

Αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικοί οργανισμοί και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις μεταφορές ρωσικού LNG προς την Ασία, λόγω του αυξανόμενου κινδύνου παραβίασης των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Παράλληλα, τα ειδικά δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν το Yamal εξακολουθούν να βασίζονται σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία για επισκευές και τεχνική υποστήριξη, γεγονός που καταδεικνύει ότι, παρά τις κυρώσεις, η ευρωπαϊκή υποδομή παραμένει καθοριστική για τη λειτουργία του μεγαλύτερου έργου LNG της Ρωσίας.