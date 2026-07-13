Eurostat: Πόση ενέργεια καταναλώνουν τα νοικοκυριά για να δροσιστούν – Στο top3 η Ελλάδα

Οι χώρες της ΕΕ που δεν μπορούν χωρίς την αίσθηση δροσιάς είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, καταγράφοντας την υψηλότερη συνολική χρήση ενέργειας για ψύξη χώρων το 2024.

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Δύσκολες μέρες περνάει η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο καύσωνας έχει δοκιμάσει τις αντοχές εκατομμυρίων ανθρώπων αλλά και των κρίσιμων υποδομών των χωρών.

Η λύση στην ζέστη δεν είναι άλλη από τον κλιματισμό, και σύμφωνα με έκθεση της EE, οι χώρες που δεν μπορούν χωρίς την αίσθηση δροσιάς είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, καθώς κατανάλωσαν 26,3 χιλιάδες terajoules (TJ), 14,3 χιλιάδες TJ και 11,9 χιλιάδες TJ, αντίστοιχα, καταγράφοντας την υψηλότερη συνολική χρήση ενέργειας για ψύξη χώρων το 2024.

Ωστόσο, η Κύπρος και η Μάλτα είχαν μακράν τα υψηλότερα μερίδια ενέργειας που χρησιμοποιείται για ψύξη χώρων στην τελική κατανάλωση των νοικοκυριών, 16,0 % και 15,0 %.

Στην Ελλάδα, το 7,4 % της οικιακής χρήσης ενέργειας προοριζόταν για ψύξη, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία, τα μερίδια ήταν χαμηλότερα στο 2,5 % και στο 2,3 %.

Γενικότερα, στα νοικοκυριά της ΕΕ η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη αυξήθηκε σταθερά, φθάνοντας τις 80,4 χιλιάδες terajoules (TJ) το 2024.

Το 2018 τα νοικοκυριά της ΕΕ χρησιμοποίησαν 40,5 χιλιάδες TJ για ψύξη χώρων, πράγμα που σημαίνει ότι έως το 2024 η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας διπλασιάστηκε.

Μεταξύ 2018 και 2024, η κατανάλωση αυξανόταν κάθε χρόνο, με εξαίρεση το 2023 (-1,9 %) και το 2020 (-2,5 %), τα οποία κατέγραψαν μειώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.