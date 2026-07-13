«Junk Teens»: Ως έφηβοι ξεκίνησαν μια εταιρεία για αποκομιδή απορριμμάτων με ένα αγροτικό 4.000 δολαρίων – Σήμερα βγάζουν 3 εκατ.

Τα αδέρφια Κερκ και Τζέικομπ ΜακΚίνι ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των μεταφορών, προσφέροντας υπηρεσίες απομάκρυνσης απορριμμάτων, άχρηστων και παλιών αντικειμένων και υλικών, με ένα αγροτικό αυτοκίνητο αξίας 4.000 δολαρίων.

Πλέον δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές αγορές και τα φετινά έσοδά τους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 εκατ. δολάρια.

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Όλα ξεκίνησαν από μια χωματερή

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από περίπου έξι χρόνια, ο Κερκ ΜακΚίνι έκανε ποδήλατο κοντά στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη, όταν ανακάλυψε έναν χώρο απόρριψης σκουπιδιών γεμάτο άχρηστα αντικείμενα. Στο σημείο ωστόσο μπορούσες επίσης να βρεις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές.

«Κάποιος είχε πετάξει ηχεία που ήταν σε άριστη κατάσταση», θυμάται μιλώντας στο Business Insider. «Ρώτησα τον υπάλληλο στον χώρο αν μπορούσα να τα πάρω και μου απάντησε θετικά. Απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Ο ίδιος ήταν εκείνη την περίοδο μαθητής λυκείου και μετά από αυτό το περιστατικό ξεκίνησε να πηγαίνει συχνά στην χωματερή αναζητώντας και άλλα ηχεία για τη συλλογή του. Τελικά, κατασκεύασε ένα ηχοσύστημα στο υπνοδωμάτιό του που «έκανε ολόκληρο το σπίτι να τραντάζεται», όπως αναφέρει.

Η μητέρα του όμως δεν χάρηκε ιδιαίτερα με την εγκατάσταση, ζητώντας την απομάκρυνσή της από το σπίτι. Έτσι αποφάσισε να δοκιμάσει να την μεταπωλήσει στο Facebook Marketplace.

Έβγαλε 50 δολάρια. Ήταν «τα περισσότερα χρήματα που είχα βγάλει ποτέ για μία ώρα δουλειάς. Τότε ήταν που ανακάλυψα τι σημαίνει επιχειρηματικότητα», λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως όσο περισσότερο χρόνο περνούσε στην χωματερή, τόσο περισσότερους ανθρώπους γνώριζε που αναλάμβαναν εργασίες απομάκρυνσης άχρηστων αντικειμένων.

Κάποια στιγμή μάλιστα άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό τους. Αφού όμως έμαθε τα μυστικά της δουλειάς, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και ο ίδιος.

«Ουσιαστικά, έκανα όλη τη δουλειά για αυτούς. Και πληρωνόμουν αρκετά καλά, που σημαίνει ότι στο τέλος της δουλειάς υπήρχε κέρδος. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα: “Αφού έτσι κι αλλιώς μεταφέρω άχρηστα αντικείμενα από και προς τη χωματερή, γιατί να μην παρέχω αυτή την υπηρεσία στον κόσμο μόνος μου;”»

Με ένα αδερφό και ένα όχημα

Για να βάλει την αρχή, χρειαζόταν δύο πράγματα: άλλο ένα άτομο και ένα όχημα. Επιστράτευσε έτσι τον μικρότερο αδελφό του, Τζέικομπ, και το 2021 τα δύο αδέρφια διέθεσαν τις οικονομίες τους για να αγοράσουν ένα Ford F-150 αξίας 4.000 δολαρίων.

Η πρώτη τους δουλειά, η οποία προέκυψε χάρη στη σύσταση των εργατών αποκομιδής άχρηστων υλικών που είχε βοηθήσει ο Κερκ, ήταν μικρή αλλά λειτούργησε ενθαρρυντικά για τα δύο αδέρφια.

«Μας προσέλαβαν για να μεταφέρουμε έναν καναπέ, για 100 δολάρια», όπως αναφέρει ο Κερκ. «Μας πήρε 15 λεπτά. Μια χαρά ήταν», σχολιάζει.

Οι πρώτοι τους πελάτες προέκυψαν κυρίως από στόμα σε στόμα, μέσω συστάσεων. Επίσης, δημοσίευαν αναρτήσεις στο Nextdoor και σε τοπικές ομάδες στο Facebook. Παράλληλα, συγγενείς και φίλους τους «διαφήμιζαν».

«Γίναμε εξπέρ»

Βέβαια δεν πήγαν όλες οι δουλειές τόσο καλά όσο η πρώτη τους. Μια από τις πρώτες εργασίες μεταφοράς που ανέλαβαν- να αδειάσουν ένα σπίτι- τους πήρε περίπου εννέα ημέρες — μια δουλειά που, όπως εκτιμούν, θα απαιτούσε σήμερα από την εταιρεία περίπου μισή μέρα. Αναγκάστηκαν να νοικιάσουν ένα φορτηγάκι U-Haul και έναν μεγάλο κάδο απορριμμάτων, καθώς το φορτηγάκι τους δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον όγκο των αντικειμένων.

«Στην αρχή, κάναμε κυριολεκτικά ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να πετύχει το εγχείρημα», αναφέρει ο Κερκ. «Ήμασταν απλώς δυο παιδιά μ’ ένα αγροτικό, με καναπέδες δεμένους να προεξέχουν σχεδόν ένα μέτρο πάνω από την οροφή του οχήματος».

Πάντως έμαθαν μέσα από τα λάθη και κάνοντας ερωτήσεις. Επικοινωνούσαν με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς άχρηστων υλικών, εξηγούσαν ότι ήταν νέοι στον χώρο και προσπαθούσαν να μάθουν τη δουλειά και ενημερωθούν για τον τρόπο που καθόριζαν τις τιμές τους. Με την πάροδο του χρόνου, βελτιώθηκαν στην εκτίμηση του κόστους, στη φόρτωση και στη διαλογή των υλικών.

«Γίναμε εξπέρ» στο φόρτωμα και την διαλοφή, όπως λέει ο Κερκ. «Ήταν σχεδόν σαν το Tetris, όπου έπρεπε απλώς να τοποθετήσεις τα πάντα τέλεια στη θέση τους».

Το σημείο καμπής

Μία σημαντική αλλαγή ήρθε γύρω στις αρχές του 2022, όταν τα δύο αδέρφια επένδυσαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στην αγορά ενός ανατρεπόμενου φορτηγού (dump truck). Το κόστος του ξεπέρασε ελαφρώς τις 80.000 δολάρια.

Η απόκτησή του άλλαξε αμέσως την επιχείρηση. Το συγκεκριμένο φορτηγό μπορούσε να μεταφέρει περίπου οκταπλάσιο φορτίο σε σχέση με το αγροτικό που διέθεταν, επιτρέποντάς τους να αναλαμβάνουν περισσότερες δουλειές, να μειώνουν τον αριθμό των δρομολογίων προς τη χωματερή, να καταρτίζουν πιο αποδοτικά προγράμματα και να αρχίσουν να προσλαμβάνουν φίλους για βοήθεια.

Μέχρι το τέλος του 2022, διαθέτοντας το αγροτικό, το ανατρεπόμενο φορτηγό, μερικούς υπαλλήλους και ένα μικρό κονδύλι για διαφήμιση, πέτυχαν πωλήσεις ύψους λίγο πάνω από 200.000 δολάρια.

Το 2023, αγόρασαν ένα ακόμη ανατρεπόμενο φορτηγό και μίσθωσαν μια αποθήκη, καθώς ο χώρος στάθμευσης στο σπίτι των γονιών τους δεν τους κάλυπτε πλέον. Η αποθήκη τούς παρείχε χώρο για τη στάθμευση των φορτηγών αλλά και την αποθήκευση αντικειμένων που θα μπορούσαν να δωρίσουν, να μεταπωλήσουν ή να αξιοποιήσουν με κάποιο τρόπο.

Εκείνη τη χρονιά, τα έσοδά τους προσέγγισαν επταψήφιο αριθμό και το 2025, έφτασαν τα 3 εκατ. δολάρια. Φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 εκατ. δολάρια.

Γιατί ξεχωρίζουν

Η έναρξη μιας επιχείρησης τους είδους είναι σχετικά εύκολη, ωστόσο το μικρό εμπόδιο εισόδου στην αγορά καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Σύμφωνα με τα δύο αδέρφια, ένας τρόπος με τον οποίο ξεχωρίζει η Junk Teens είναι η ταχύτητα και η επικοινωνία.

Οι περισσότεροι πελάτες επιθυμούν την απομάκρυνση των αντικειμένων την ίδια ή την επόμενη κιόλας ημέρα, επομένως η άμεση ανταπόκριση μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας στο αν θα πάρουν τη δουλειά.

Αξιοποίησαν επίσης το στοιχείο που τους διαφοροποιούσε: την ηλικία τους. Η εταιρεία ονομαζόταν αρχικά «K&J Removal», αλλά ο Κερκ συνειδητοποίησε ότι οι πελάτες τούς επέλεγαν επειδή ήταν έφηβοι που εργάζονταν σκληρά και με ζήλο. Αυτό αποτέλεσε τη βάση για το brand «Junk Teens».

«Απλώς πήρα το στοιχείο που μας έκανε να ξεχωρίζουμε —το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα— και έχτισα ένα brand γύρω από αυτό», αναφέρει.

Σήμερα, τα δύο αδέρφια, ηλικίας 22 και 21 ετών, «τρέχουν» την Junk Teens με πέντε ανατρεπόμενα φορτηγά. Η εταιρεία έχει επεκταθεί πέρα ​​από την έδρα της στο Νόργουντ απασχολώντας περίπου 25 εργαζομένους.