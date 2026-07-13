RoboCup 2026: Ελληνική ομάδα στην τέταρτη θέση παγκοσμίως με ρομπότ έρευνας και διάσωσης

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ελληνική ομάδα MakerLab Elite στο RoboCup 2026, κατακτώντας την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας Rapidly Manufactured Robot Challenge και την πρώτη θέση σε ειδική ομαδική δοκιμασία της διοργάνωσης.

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Η MakerLab Elite αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα και συγκέντρωσε ομάδες ρομποτικής από διαφορετικές χώρες.

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε στο πλαίσιο του προγράμματος Plaisiobots: The Race 4.0 της Πλαίσιο Computers, μέσω του οποίου μαθητικές και φοιτητικές ομάδες υποστηρίζονται για να εξελίξουν τεχνολογικά έργα και να τα παρουσιάσουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Ρομπότ για αποστολές σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Η MakerLab Elite ανέπτυξε ένα προηγμένο ρομπότ παντός εδάφους, σχεδιασμένο για αποστολές έρευνας και διάσωσης σε δύσκολα και δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Το όχημα μπορεί να λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε μέσω τηλεχειρισμού. Αξιοποιεί αισθητήρες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να κινείται και να εκτελεί αποστολές ακόμη και όταν ο χειριστής δεν έχει άμεση οπτική επαφή μαζί του.

Τέτοιου είδους συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεωρητικά σε περιπτώσεις σεισμών, καταρρεύσεων κτιρίων, βιομηχανικών ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων καταστάσεων στις οποίες η ανθρώπινη πρόσβαση είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Στην κατηγορία Rapidly Manufactured Robot Challenge, οι διαγωνιζόμενες ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ρομποτικά συστήματα που μπορούν να αναπτυχθούν σχετικά γρήγορα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων κατασκευής και διαθέσιμων εξαρτημάτων.

Το τελικό αποτέλεσμα αξιολογείται μέσα από δοκιμασίες κινητικότητας, χειρισμού, εντοπισμού αντικειμένων, αντίληψης του περιβάλλοντος και εκτέλεσης αποστολών σε σύνθετες συνθήκες.

Πρώτη θέση στη διεθνή ομαδική δοκιμασία

Εκτός από την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη, η ελληνική ομάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στο Team Challenge, μια ειδική δοκιμασία που βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών αποστολών.

Για τις ανάγκες της πρόκλησης, η MakerLab Elite συνεργάστηκε με δύο ομάδες από το Μεξικό, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από την Ταϊλάνδη.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αξιολογεί μόνο τις τεχνικές δυνατότητες κάθε ρομπότ, αλλά και την ικανότητα ομάδων με διαφορετικό εξοπλισμό, λογισμικό και μεθοδολογία να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συντονίζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Η πρώτη θέση στο Team Challenge αναδεικνύει επομένως τόσο την τεχνική επάρκεια του ελληνικού συστήματος όσο και την ικανότητα της ομάδας να λειτουργήσει μέσα σε ένα διεθνές και απαιτητικό περιβάλλον συνεργασίας.

Στην προετοιμασία και στη συμμετοχή της αποστολής συνέβαλε και η Samsung, η οποία έδωσε επίσης στα μέλη της ομάδας τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Samsung Innovation Museum στη Νότια Κορέα.

Τι είναι το RoboCup

Το RoboCup θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον χώρο της ρομποτικής.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ανεξάρτητα εργαστήρια τεχνολογίας από πολλές χώρες.

Οι διαγωνιστικές κατηγορίες καλύπτουν διαφορετικά πεδία, όπως:

ρομποτικό ποδόσφαιρο,

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης,

οικιακά ρομπότ,

βιομηχανικές εφαρμογές,

αυτόνομα συστήματα πλοήγησης και συνεργασίας.

Πέρα από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του, το RoboCup λειτουργεί και ως πεδίο δοκιμής τεχνολογιών οι οποίες μπορούν μελλοντικά να αξιοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες.

Η επίδοση της MakerLab Elite αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, ήταν η μοναδική ελληνική ομάδα που συμμετείχε στη διοργάνωση του 2026.

Τρεις ακόμη ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για το εξωτερικό

Η παρουσία της MakerLab Elite αποτελεί την πρώτη διεθνή αποστολή του φετινού κύκλου του Plaisiobots: The Race 4.0. Τρεις ακόμη ομάδες που επιλέχθηκαν μέσω της ανοιχτής διαδικασίας του προγράμματος προετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις εφαρμογές τους σε διοργανώσεις του εξωτερικού.

Carsoneers: Παραγωγή νερού από την ατμόσφαιρα

Η μαθητική ομάδα Carsoneers από το Ηράκλειο αναπτύσσει μια συσκευή η οποία συλλέγει νερό από την ατμόσφαιρα.

Το σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της ποιότητας του παραγόμενου νερού και στοχεύει να συμβάλει στη βιωσιμότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η τεχνολογία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία και η παρατεταμένη ανομβρία επηρεάζουν όλο και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου.

Η πρόταση των Carsoneers προγραμματίζεται να παρουσιαστεί, με την υποστήριξη της Πλαίσιο και της Canon, στο International Warsaw Invention Show στις 6 Νοεμβρίου.

Happy Buoy 2.0: Ρομποτική σημαδούρα με SOS και GPS

Η ομάδα του MindLab Education από τη Θεσσαλονίκη έχει αναπτύξει το Happy Buoy 2.0, μια αυτόνομη ρομποτική σημαδούρα που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια.

Η συσκευή μπορεί να συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ διαθέτει λειτουργίες SOS και εντοπισμού θέσης μέσω GPS.

Η εφαρμογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο για την παρακολούθηση θαλάσσιων συνθηκών όσο και για την ενίσχυση της ασφάλειας λουομένων και σκαφών.

Η ομάδα προγραμματίζεται να παρουσιάσει το έργο της στο RoboChallenge 2026, στις 30 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι.

UoP Robotics: Αυτόνομο όχημα για αμπελώνες

Η ομάδα UoP Robotics του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναπτύσσει το Smart Vineyard UGV, ένα αυτόνομο επίγειο όχημα για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να κινείται μέσα σε αμπελώνες, να συλλέγει δεδομένα και να υποστηρίζει την παρακολούθηση των καλλιεργειών.

Η χρήση ρομποτικών οχημάτων στη γεωργία μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων, στη στοχευμένη χρήση νερού και γεωργικών εισροών και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σε πραγματικές εφαρμογές

Οι τέσσερις ομάδες κινούνται σε διαφορετικούς τεχνολογικούς τομείς, από την πολιτική προστασία και τη διαχείριση υδάτων έως την ασφάλεια στη θάλασσα και τη γεωργία ακριβείας.

Το κοινό στοιχείο είναι η προσπάθεια σύνδεσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής με προβλήματα τα οποία έχουν πραγματικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις.

Η διάκριση στη Νότια Κορέα δείχνει ότι ελληνικές μαθητικές, φοιτητικές και ανεξάρτητες ομάδες μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πρόσβαση σε εξοπλισμό, τεχνική καθοδήγηση και χρηματοδότηση.

Το επόμενο ζητούμενο δεν είναι απλώς η συγκέντρωση διακρίσεων. Είναι η δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού μέσα από τον οποίο οι τεχνολογικές ιδέες που γεννιούνται σε σχολεία, πανεπιστήμια και εργαστήρια θα μπορούν να εξελίσσονται σε λειτουργικά προϊόντα και, ενδεχομένως, σε νέες ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας.