tsmc:-Άλμα-68%-στα-έσοδα-του-Ιουνίου-για-την-εταιρεία-«που-κινεί-τον-κόσμο»

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών κατ’ ανάθεση στον κόσμο, ανακοίνωσε εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της για τον Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας ότι η παγκόσμια «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να τροφοδοτεί ισχυρή ζήτηση για προηγμένα chips.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα, τα έσοδα του Ιουνίου ανήλθαν στα 442,68 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν (NT$), σημειώνοντας αύξηση 67,9% σε ετήσια βάση και 6,2% σε σχέση με τον Μάιο.

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Σε επίπεδο εξαμήνου, η TSMC κατέγραψε συνολικά έσοδα 2,404 τρισ. NT$ (περίπου 75 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 35,6% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η αγορά υποδέχθηκε θετικά τα στοιχεία, με τη μετοχή της εταιρείας να ενισχύεται περίπου 1% στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Η AI συνεχίζει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη

Η αλματώδης ανάπτυξη της TSMC – που συχνά αποκαλείται «η εταιρεία που κινεί τον κόσμο», αφού τα τσιπ της βρίσκονται παντού – αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ζήτηση για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης και στις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως σε υποδομές AI.

Η ταϊβανέζικη εταιρεία αποτελεί τον βασικό κατασκευαστή προηγμένων ημιαγωγών για κορυφαίους πελάτες όπως η Nvidia, η Apple και η AMD, παράγοντας chips που χρησιμοποιούνται από smartphones έως τα πλέον ισχυρά συστήματα υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης.

Νέες επενδύσεις στην Ταϊβάν

Παράλληλα, η TSMC συνεχίζει να επεκτείνει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις του υπουργού του Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ταϊβάν, η εταιρεία σχεδιάζει να προσθέσει δύο νέες μονάδες προηγμένης συσκευασίας (advanced chip packaging) στο Επιστημονικό Πάρκο Chiayi, στη νότια Ταϊβάν.

Η πρώτη εγκατάσταση βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή, ενώ η δεύτερη αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Κυρίαρχη δύναμη στην αγορά

Η TSMC εξακολουθεί να κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά των ανεξάρτητων κατασκευαστών ημιαγωγών, ελέγχοντας περίπου 73% της αγοράς των λεγόμενων pure foundries κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη 16 Ιουλίου, δίνοντας νέα εικόνα για τη δυναμική της αγοράς ημιαγωγών και τη ζήτηση που συνεχίζει να δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.