Volkswagen: Επιβεβαίωσε ο CEO το σχέδιο για επιπλέον 50.000 απολύσεις – Επιδιώκει μαχαίρι σε συνολικά 100.000 θέσεις

Η Volkswagen ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι βρίσκεται υπό εξέταση η κατάργηση ακόμη 50.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω εσωτερικού σημειώματος προς το προσωπικό και έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για ένα νέο πρόγραμμα δραστικής περιστολής του κόστους.

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Εφόσον υλοποιηθεί, οι νέες περικοπές θα προστεθούν στις 50.000 θέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί έως το 2030, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 100.000, σε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού που έχει καταγραφεί ποτέ σε πολυεθνική εταιρεία.

Σύγκρουση με τα συνδικάτα

Η επιβεβαίωση του σχεδίου ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου της Volkswagen, όπου δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί το νέο πρόγραμμα περικοπών λόγω της έντονης αντίδρασης των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Παρά το αδιέξοδο, η διοίκηση προχώρησε στην ανακοίνωση μείωσης κατά 50% της γκάμας μοντέλων του ομίλου, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τις περικοπές προσωπικού αναμένεται να συνεχιστούν.

Στο εσωτερικό του ομίλου, ο Μπλούμε υποστηρίζει ότι η Volkswagen αντιμετωπίζει μειονέκτημα περίπου 20% στο κόστος γενικών εξόδων σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Όπως αναφέρει στο σημείωμά του, περίπου το μισό από αυτό το κόστος αφορά τις δαπάνες προσωπικού. Με βάση αυτή την παραδοχή, «μια θεωρητική προσέγγιση» οδηγεί στην ανάγκη μείωσης περίπου 50.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον δεν αλλάξει το κόστος εργασίας.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Η Volkswagen έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής 50.000 θέσεων έως το 2030 στις μάρκες Volkswagen, Audi και στη μονάδα λογισμικού Cariad.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος έχει προαναγγείλει μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη κατά 500.000 οχήματα, προκειμένου ο όμιλος να προσαρμοστεί στη χαμηλότερη ζήτηση και στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η διακοπή παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία. Ωστόσο, ο Μπλούμε εμφανίζεται να προτιμά την πώλησή τους σε άλλους βιομηχανικούς επενδυτές –όπως εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας– αντί να προχωρήσει σε οριστικά λουκέτα.

Η διοίκηση θεωρεί ότι το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο της Volkswagen δεν ανταποκρίνεται πλέον στις συνθήκες της διεθνούς αγοράς.

Όπως έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ο Μπλούμε, ο όμιλος βασίστηκε για δεκαετίες στην παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη και στις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το μοντέλο αυτό, όμως, δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις από την ταχεία άνοδο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες κερδίζουν συνεχώς έδαφος τόσο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων όσο και στις διεθνείς εξαγωγές.

Επιφυλάξεις από επενδυτές και εργαζόμενους

Η στρατηγική της διοίκησης δεν έχει πείσει ούτε τους επενδυτές ούτε τα συνδικάτα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί στην πράξη η αναδιάρθρωση, ενώ εκφράζουν φόβους ότι οι σημερινές συζητήσεις μπορεί να καταλήξουν, όπως και το 2024, σε έναν συμβιβασμό χωρίς ουσιαστικό κλείσιμο εργοστασίων.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κάνουν λόγο για «τεράστια απώλεια εμπιστοσύνης» απέναντι στη διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς πληροφορίες για νέες μαζικές περικοπές έχουν επιβαρύνει σοβαρά το κλίμα στο εσωτερικό της εταιρείας.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να προχωρήσει στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της Volkswagen εδώ και δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τον γερμανικό όμιλο πιο ανταγωνιστικό απέναντι στη ραγδαία μεταβαλλόμενη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.