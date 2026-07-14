Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια – «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν κατά κύριο λόγο σε θετικό έδαφος την Τρίτη (14/7). Ωστόσο, η πρόταση Τραμπ για τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ και η επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.

Σε αυτό το φόντο, οι χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής ξεκίνησαν τις συναλλαγές της Τρίτης με απώλειες, μετά την πρόταση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβληθεί τέλος στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και την ανακοίνωσή του για την επαναφορά του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες εξ’ αυτών αντέστρεψαν το κλίμα και ολοκλήρωσαν τελικά τη συνεδρίαση σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, στην Ιαπωνία ο Nikkei κέρδισε 0,75% στις 67,750.00 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος στις 8,808.50 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Ινδία, ο Nifty έχασε 0,45% στις 24,103.10 μονάδες.

Κίνα: Εκρηκτική άνοδος στις εξαγωγές τον Ιούνιο

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 1,06% στις 3,995.37 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε με αντίστοιχη άνοδο 0,90% στις 24,430.50 μονάδες.

Να σημειωθεί εδώ ότι οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν «εκρηκτικά» τον Ιούνιο κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου ΗΠΑ, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη.

Η επίδοση αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση 19,4% που είχε σημειωθεί το Μάιο, ενώ ξεπέρασε αισθητά και τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μια άνοδο της τάξης του 18,2%.

Παράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης σημαντικά κατά 36% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούνιο του 2021. Ο ρυθμός αυτός επιτάχυνε σε σχέση με την αύξηση 27,4% του Μαΐου και ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 24%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διαμορφώθηκε στα 125,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμενόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου (Politburo) του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στα τέλη Ιουλίου, αναζητώντας ενδείξεις για ενδεχόμενα νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που θα μπορούσαν να καθορίσουν την οικονομική πολιτική για το υπόλοιπο του έτους.

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να ανακοινωθούν ουσιαστικά πρόσθετα μέτρα στήριξης, εκτός εάν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας επιβραδυνθεί αισθητά. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα που συνεχίζουν να εμφανίζουν οι εξαγωγές, αλλά και στη στρατηγική του Πεκίνου να περιορίσει την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική δυναμικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις.

Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη τα στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η SK Hynix διευρύνει τις απώλειές της

Στην Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi σημείωσε άνοδο 0,73% στις 6,856.83 μονάδες, αντιστρέφοντας εν μέρει τις τεράστιες απώλειες που είχε καταγράψει στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Ωστόσο, στο μέτωπο των μετοχών, η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών SK Hynix συνέχισε την πτωτική της πορεία την Τρίτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 8% στο χρηματιστήριο της Σεούλ, έπειτα από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι επενδυτές εξακολούθησαν να ρευστοποιούν τις θέσεις τους μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Nasdaq μέσω Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (American Depositary Receipts – ADRs).