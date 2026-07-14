Αναδιπλώθηκε-ο-Τραμπ:-Αντί-για-δασμό-20%-θα-επιδιώξει-επενδυτικές-συμφωνίες-αναλόγου-ύψους-με-χώρες-του-Κόλπου

Νέα σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, γνωστοποιώντας την επιβολή πλήρους αποκλεισμού στα πλοία που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν ιρανικά φορτία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εγκαταλείπει την επιβολή τέλους 20% προς τις χώρες του Κόλπου, αντικαθιστώντας το με μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

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Ο Τραμπ ξεκίνησε την τοποθέτησή του αποδίδοντας τα εύσημα στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι χάρη στη δράση τους «το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε» και ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Ειδική αναφορά έκανε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν και στον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Στην ανάρτηση του ανέφερε επίσης θα επιβάλει πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, καθώς και σε όσα μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικά φορτία.

Στο οικονομικό σκέλος της ανακοίνωσής του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι, μετά από συνομιλίες με τις ηγεσίες κρατών της Μέσης Ανατολής, αποφάσισε να αντικαταστήσει το προβλεπόμενο τέλος αποζημίωσης ύψους 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Όπως υποστήριξε, οι χώρες του Κόλπου θα πραγματοποιήσουν «τεράστιες» επενδύσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες – σύμφωνα με τον ίδιο – θα είναι επωφελείς τόσο για την αμερικανική οικονομία όσο και για τις ίδιες τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου

Το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε, χάρη στην εκπληκτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη μνεία στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Αρχηγό του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και στον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Χάρη σε αυτούς, καθώς και σε όλα τα μέλη των Ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων οπουδήποτε στον Κόσμο – και μάλιστα ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ – τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοικτά για ΟΛΗ τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση το Ιράν. Και αυτό εξαιτίας της ψευδόμενης, βίαιης και κακόβουλης ηγεσίας του, η οποία οδηγεί τη χώρα στον δρόμο της ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε ΠΛΗΡΗ Αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, καθώς και σε όσα μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικά φορτία.

Έπειτα από εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με τις ηγεσίες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης ύψους 20% προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, τις οποίες τα διάφορα κράτη του Κόλπου θα συνάψουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επενδύσεις αυτές θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά επωφελείς και για τις ίδιες τις χώρες και για το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε ήδη προσελκύσει τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε δολάρια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία. Οι νέες αυτές επενδύσεις, όμως, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό.

Θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλά αμειβόμενες ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ θέσεις εργασίας!

Η Αμερική ΝΙΚΑ ξανά – νικά όπως ποτέ άλλοτε.

Οι ημέρες κατά τις οποίες το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και 52.000 διαδηλωτές, ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Και, το σημαντικότερο, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ