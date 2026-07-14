Ανεξαρτητοποιήθηκε-από-τον-ΣΥΡΙΖΑ-ο-βουλευτής-Ανδρέας-Παναγιωτόπουλος

Ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας θα είναι από εδώ και στο εξής ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σήμερα μέσω επιστολής του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

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Ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί καθώς είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ανεξαρτητοποίηση του κ Παναγιωτόπουλου έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα στελεχών του κόμματος που απομακρύνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από τον ΣΥΡΙΖΑ.

- sofokleous10.gr

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