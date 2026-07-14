Αύξηση-18,7%-στις-πωλήσεις-των-αυτοκινήτων-τον-Ιούνιο

Αύξηση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 29.730 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 25.048 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (αύξηση 6% είχε σημειωθεί τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 19.905 έναντι 15.915 που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 25,1%.

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Το α’ εξάμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 146.288 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 137.902 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% (αύξηση 3,1% είχε καταγραφεί το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 90.115 έναντι 84.117 που κυκλοφόρησαν το α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%.

Παράλληλα, τον Ιούνιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 11.252 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 12.782 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12% (αύξηση 31,5% είχε σημειωθεί τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 10.820 έναντι 12.364 που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12,5%.

Το α’ εξάμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 46.393 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι έναντι 45.049 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3% (αύξηση 10,2% είχε σημειωθεί το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 44.227 έναντι 43.061 που κυκλοφόρησαν το α’ εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.