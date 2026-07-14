Βουλή:-Στην-τελική-ευθεία-η-Επιτροπή-Αναθεώρησης-του-Συντάγματος

Οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ολοκληρώνονται αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου, με την εξέταση των τελευταίων διατάξεων που βρίσκονται στην ατζέντα της διαδικασίας.

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Κατά την αυριανή συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν τα άρθρα 102 και 103 του Συντάγματος, τα οποία αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.

Μετά το πέρας της συζήτησης, θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία επί της αναθεωρητικής πρότασης που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία.

Οι εισηγητές των κοινοβουλευτικών ομάδων θα κληθούν να τοποθετηθούν μέσω της ψήφου τους για τα άρθρα και τις συνταγματικές διατάξεις που η κυβερνητική παράταξη προτείνει να τεθούν σε διαδικασία αναθεώρησης.

Η ψηφοφορία στην Επιτροπή, ωστόσο, έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύει την τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής, το επόμενο βήμα είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σχετική απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει περίπου δύο έως τρεις ημέρες.

Για την πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια εξετάζεται το ενδεχόμενο να αφιερωθεί ξεχωριστή συνεδρίαση, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.



- sofokleous10.gr

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