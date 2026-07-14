Βρετανία:-Το-bbc-προειδοποιεί-ότι-το-τρέχον-μοντέλο-χρηματοδότησής-του-δεν-είναι-βιώσιμο

Το BBC προειδοποίησε ότι το τρέχον μοντέλο χρηματοδότησής του δεν είναι βιώσιμο για τη χρηματοδότηση της αποστολής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ετήσια έκθεσή του την Τρίτη, επισημαίνοντας το χάσμα μεταξύ του αριθμού των χρηστών που έχει και εκείνων που πληρώνουν για τις υπηρεσίες του.

Ο οργανισμός, ο οποίος περιήλθε σε κρίση πέρυσι λόγω κατηγοριών για μεροληψία, οι οποίες ώθησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τον μηνύσει, θα πρέπει να διαπραγματευτεί έναν νέο διακανονισμό χρηματοδότησης με την κυβέρνηση πριν λήξει ο ισχύων στα τέλη του 2027.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι επιλογές περιλαμβάνουν τη διατήρηση του τέλους άδειας που καταβάλλουν τα νοικοκυριά που παρακολουθούν τηλεόραση ή τη μετάβαση σε συνδρομές ή χρηματοδότηση διαφημίσεων.

Σημειώνεται ότι το 94% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν το BBC κάθε μήνα, αλλά μόνο το 80% των βρετανικών νοικοκυριών πληρώνουν το τέλος αδειοδότησης.

Στο «τιμόνι» του οργανισμού ο Μπρίτιν

Ο Γενικός Διευθυντής Ματ Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google που ανέλαβε τον Μάιο, δήλωσε ότι η κρίση χρηματοδότησης ήταν «μια στιγμή πραγματικού κινδύνου» για το BBC και το Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας ότι οι εργασίες για την αναμόρφωση του ραδιοτηλεοπτικού φορέα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Μπρίτιν δήλωσε ότι ήταν σωστό που η κυβέρνηση εξετάζει το επίπεδο του τέλους αδειοδότησης, το πεδίο εφαρμογής του και τον τρόπο είσπραξής του στο μέλλον.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει τις συνομιλίες του BBC με άλλους βρετανικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, όπως το Channel 4, σχετικά με τη συγκέντρωση περιεχομένου σε μια «κυρίαρχη πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Μπρίτιν.

Το BBC έχει αναλάβει «μια σημαντική δέσμευση να βελτιώσει τον πολιτισμό, τις διαδικασίες και τα πρότυπά του τα τελευταία χρόνια», ανέφερε, μετά από μια σειρά σκανδάλων υψηλού προφίλ.

Μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αστέρων ήταν οι ραδιοφωνικοί παρουσιαστές, Σκοτ Μιλς, ο οποίος αμειβόταν με μισθό από 745.000 έως 749.999 λίρες ετησίως, και ο Γκρεγκ Τζέιμς, ο οποίος αμειβόταν από 440.000 έως 449.999 λίρες ετησίως. Η πολιτική παρουσιάστρια Λόρα Κούνσμπεργκ αμειβόταν από 405.000 έως 409.999 λίρες.

Ο Σκοτ Μιλς απολύθηκε τον Μάρτιο μετά από κατηγορίες για την προσωπική του συμπεριφορά.

- Reuters