Γεωργιάδης:-Όταν-ακούω-τον-Τσίπρα-να-λέει-ότι-είναι-έντιμος-με-πιάνουν-γέλια

Στην δολοφονική εμπρηστική επίθεση σε βάρος της οικογένειας Νέστορα, στο ζήτημα των F-35 αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε μια εφ’ όλης της ύλης, συνέντευξή του στο ERTNEWS.

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Ξεκινώντας την παρέμβασή του, ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη καταρχάς την Ελληνική Αστυνομία και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, για την επιτυχία των συλλήψεων σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αφού επεσήμανε ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι συλληφθέντες παραμένουν αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου σε ένα δικαστήριο, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «ως προς την ουσία αυτού του χώρου, του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου και των δράσεών του, θα πρέπει σίγουρα η κυβέρνηση να δει πώς μπορεί να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία», σχολιάζοντας ότι «ως πολιτικός και ως κοινωνία είχαμε υποτιμήσει τα φαινόμενα αυτά».

«Και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς οι πολιτικοί. Άλλοτε με τη φράση «έλα μωρέ παιδιά είναι», άλλοτε «έλα μωρέ τώρα τα τρικάκια, δεν χάλασε ο κόσμος», ή «εντάξει μωρέ ένα γκαζάκι βάλανε». Όλα αυτά τα είχαμε υποτιμήσει. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, η αείμνηστη Βάγια Νέστορα, για να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά το γκαζάκι σκοτώνει μια χαρά. Και μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη βόμβα και ότι αυτοί που βάζουν τα γκαζάκια στα σπίτια, στα γραφεία, αναλαμβάνουν ένα ρίσκο να σκοτώσουν συμπολίτες τους. Άρα και η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη αυτής της πράξης. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο», είπε ο υπουργός Υγείας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος, λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία.

«Και ναι, αυτή η απόπειρα εκφοβισμού των στελεχών και των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και στα σπίτια τους, – γιατί δεν ήταν μόνο η περίπτωση της κ. Βολουδάκη, ούτε οι περιπτώσεις Βάγιας Νέστορα μόνο ή της Αφροδίτης Νέστορα ή του Αναστασιάδη ή όλων των άλλων, είναι αλλεπάλληλα τα κρούσματα σε πάρα πολλά πολιτικά γραφεία, σε πάρα πολλά σπίτια, θυμίζω πριν από λίγο καιρό την επίθεση στην οικία του Νίκου Χαρδαλιά – όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Η δημοκρατία μας πρέπει να απαλλαγεί από αυτά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως τρομοκρατικές.

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για τα τουρκικά F-35 [στον απόηχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα] ότι η Αθήνα πιθανώς να επαναπαύθηκε τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της Ε.Λ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα, αποκαλώντας τον «βαρόνο Μινχάουζεν» και κάνοντας λόγο για «απίστευτες ανακρίβεις και ψέματα».

«Για άλλη μια φορά άκουσα αυτό το βαρόνο Μινχάουζεν, τον Αλέξη Τσίπρα στον Economist, να λέει απίστευτες ανακρίβειες και ψέματα. Είπε «επί θητείας μου οι Τούρκοι δεν είχαν F-35, τώρα επί Μητσοτάκη κινδυνεύουν να τα πάρουν». Είπε, αν έχεις το Θεό σου… Η πραγματικότητα είναι ότι επί θητείας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα της Lockheed Martin, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τα F-35.

Ήταν κανονικά στο πρόγραμμα των F-35 και πρόκειτο να παραλάβει κανονικά τα F-35. Δεν παρέλαβε τα F-35 το 2020 – το 2020 Πρωθυπουργός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης – όταν μπλόκαρε η Αμερική την Τουρκία από το πρόγραμμα λόγω των S-400. Άρα όλο το επιχείρημα του κ. Αλέξη Τσίπρα στον Εconomist για να δείξει τον εαυτό του δήθεν πιο πατριώτη από τον Μητσοτάκη, είναι όλο ψευδές.

Ναι, η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα F-35 επί Τσίπρα και θα έπαιρνε κανονικά τα F-35 επί Τσίπρα. Τελεία», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και απαντώντας επί της ουσίας [για το αν η Ελλάδα επαναπαύθηκε], ξεκαθάρισε ότι «η απόφαση για το αν θα μπει η Τουρκία ή όχι στο πρόγραμμα των F-35 είναι της αμερικανικής κυβέρνησης, όχι της ελληνικής κυβέρνησης».

«Αν τώρα μου πείτε ότι ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί να ελέγχει τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου, πιστεύω ότι αυτός που τα λέει αυτά έχει κάποιο πρόβλημα κατανοήσεως του κόσμου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε συστήνοντας ψυχραιμία:

«Η Ελλάδα έχει φτιάξει διεθνείς συμμαχίες, έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Η απόφαση παραμένει των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κυριαρχικά. Για να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Τώρα, σε όσους έσπευσαν να προεξοφλήσουν την άμεση ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα και περίπου να χαίρονται γι αυτό – γιατί μπροστά στο να καταστραφεί ο Μητσοτάκης δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το αν θα πάθει ζημιά η Ελλάδα – θέλω να πω ότι μόλις την Παρασκευή διαβάσαμε δεκάδες άρθρα στον Τύπο, ξαφνικά ότι εντός της ημέρας πρόκειται να πάνε οι S-400 στο Κατάρ, οι μέρες πέρασαν, αυτό δεν έχει συμβεί. Άρα ψυχραιμία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική εργάζεται για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων. Η Ελλάδα κάθε μέρα δυναμώνει στον αέρα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ακόμα και αν η Τουρκία έμπαινε αύριο σε πρόγραμμα των F-35, θα ερχόταν σε πολύ επόμενο στάδιο από την Ελλάδα, να πάρει τα πρώτα F-35 και γι αυτό έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτή η διαδικασία.

Άρα, ψυχραιμία. Να μείνουμε στο μεγάλο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος για πρώτη φορά σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην Άγκυρα, σηκώθηκε και έθεσε το θέμα του casus belli και στην πραγματικότητα είπε μπροστά σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρείται μία κανονική νατοϊκή χώρα όταν απειλεί ένα άλλο νατοϊκό μέλος με απειλή πολέμου. Και νομίζω ότι το έκανε αυτό ο Μητσοτάκης μέσα σε αυτή τη Σύνοδο, σε αυτή τη συγκυρία με τον Τραμπ παρόντα, δίνει υπερηφάνεια στην κάθε Ελληνίδα και στον κάθε Έλληνα», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Κληθείς να τοποθετηθεί περαιτέρω για τις κατηγορίες που εκτόξευσε τις προηγούμενες μέρες κατά του Αλέξη Τσίπρα [ότι χρηματίστηκε για να παρατείνει το κλείσιμο της Βουλής και να περάσει νέες διατάξεις στον Ποινικό Κώδικα] ο κ. Γεωργιάδης αποκάλεσε όσους από την αντιπολίτευση του ζητούν στοχεία γι΄ αυτές τις καταγγελίες, υποκριτές.

«Όταν όλη την ημέρα, κατηγορείς την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι λένε την κυβέρνηση Μητσοτάκη μια διεφθαρμένη κυβέρνηση – λένε κι εμένα διεφθαρμένο που είμαι μέλος της – έχουν παρουσιάσει κάποιο στοιχείο;», διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Στην επισήμανση ότι αυτό μπορεί να γίνεται λόγω υποθέσεων όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε:

«Η [υπόθεση του] ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αλλεπάλληλες καταδίκες στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα πει αυτό; Γιατί χρεώνεται η ΝΔ τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Από πού και ως πού; Πού το είδατε γραμμένο αυτό; Ακόμα και η υπόθεση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε στη Βουλή δεν είχε προχωρήσει καθόλου από την Εισαγγελία. Έχετε δει καμία δίωξη και δεν την είδαι εγώ;». Υπενθύμισε δε ότι δύο κουμπάροι του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν συλληφθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση. «Τι θα πει αυτό; Ότι είναι διεφθαρμένος ο κύριος Ανδρουλάκης επειδή είχε κουμπάρους που τα παίρνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Είπε κάπως όλους αυτούς γιατί κατηγορούν τον Μητσοτάκη για διαφθορά χωρίς στοιχεία;. Γιατί το ρωτάτε σε μένα αυτό;», διερωτήθηκε εκ νέου ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε λέγοντας ότι η αντιπολίτευση τα θέλει «μονα-ζυγά δικά της»:

«Δηλαδή εδώ έχουμε ζήσει το εξής αμίμητο Αν κάποιος μας κατηγορεί για διεφθαρμένους, πρέπει εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε τίμιοι. Αλλά αν κατηγορήσουμε κάποιον άλλο για διεφθαρμένο, πρέπει εμείς να αποδείξουμε διεφθαρμένους. Δηλαδή, μονά ζυγά δικά τους. Όχι. Έχω εδραιωμένη άποψη για τον χαρακτήρα του κ. Τσίπρα. Όταν ακούω να λέει ότι είναι έντιμος, με πιάνουν τα γέλια», κατέληξε ο κ., Γεωργιάδης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «και η κουτσή Μαρία έχει καταλάβει τι έγινε».

«Είπα όσα είπα και δεν μου κάνει μήνυση. Θέλετε να πούμε περισσότερα; Το τελευταίο καφενείο της Ελλάδας έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δηλαδή να ανακυκλώνουμε 5η μέρα το ίδιο; Ξέρετε κανέναν έντιμο και αξιοπρεπή άνθρωπο να του λες από την τηλεόραση ότι «είσαι κλέφτης και τα παίρνεις» και να μην σου κάνει μήνυση; Εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον Και να λέει κάτι αστειάκια θα σου λέω λουλούδια και κάτι τέτοια;

Ε, εντάξει, είναι προφανές. Δεν μπορεί να με πάει στο δικαστήριο για αυτό το θέμα. Προφανώς δεν μπορεί να με πάει. Καλά κάνει και δεν μπορεί να με πάει. Το ήξερα ότι δεν μπορεί να με πάει. Τελεία. Έχετε ακούσει κάποια εξήγηση από τον κ. Τσίπρα για ποιο λόγο ψήφισε τους ποινικούς κώδικες αυτούς;

Για ποιο λόγο βρε παιδιά κράτησαν ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει τους κώδικες οι οποίοι ούτως ή άλλως καταργήθηκαν μετά από τρεις μήνες, Δηλαδή τους άλλαξε ο Μητσοτάκης μετά. Για ποιο λόγο πρέπει να τους ψηφίσει Αφού ήξερε ότι χάνει τις εκλογές, αφού ήξερε ο Μητσοτάκης ότι δεν συμφωνούν με αυτούς τους κώδικες, αφού ήξερε ότι εμείς θα αλλάξουμε τα άρθρα, για ποιο λόγο να το ψηφίσει; Πλην, για να παράσχει παραγραφή σε συγκεκριμένους που πήγαιναν για καταδίκη; Έχετε κάποια λογική εξήγηση; Έχετε ακούσει να λέει το οτιδήποτε; Έχει δώσει μια οποιαδήποτε δικαιολογία; Όχι. Εντάξει, εδώ είναι πια τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια τώρα. Σοκάρεστε με την πραγματικότητα;», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και επανέλαβε για άλλη μια φορά τον συλλογισμό του.

«Ξαναλέω για το καταλάβατε. Ο κ. Τσίπρας άλλαξε το άρθρο του Ποινικού Κώδικα για την ενεργητική δωροδοκία ξέροντας, στη Νέα Δημοκρατία διαφωνεί και ότι η ΝΔ τον είχε κερδίσει με δέκα μονάδες στις ευρωεκλογές, αρα και να τον ψήφιζε, το άρθρο πάλι θα άλλαζε. Άρα για ποιο λόγο τον ψήφισε; Το ψήφισε για να δώσει παραγραφή σε κατηγορούμενους εκείνης της στιγμής.

Τώρα υπάρχει μια άποψη θα πει «το έκανε γιατί η ψυχούλα του δεν μπορούσε να αντέξει κάποιους να καταδικαστούν που είχαν δωροδοκήσει κρατικούς αξιωματούχους, γιατί είναι καλό παιδί ο Αλέξης δεν άντεχε», υπάρχει και η πλευρά που λέω εγώ που λέει ότι τα πήρε. Τελεία. Και πήρε λεφτά για να το κάνει. Τέρμα.

Άμα θέλει ας μου κάνει μήνυση. Δεν μου κάνει γιατί δεν μπορεί. Πάμε παρακάτω. Μην ξαναπεί ότι είναι έντιμος. Του το απαγορεύω», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

- sofokleous10.gr

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