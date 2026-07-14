Γουόρς-(fed):-Με-την-άσκηση-ορθής-νομισματικής-πολιτικής,-ο-υψηλός-πληθωρισμός-θα-γίνει-παρελθόν

Δέσμευση να «ασκήσει σωστή νομισματική πολιτική» και να νικήσει τον πληθωρισμό που ταλαιπωρεί την κοινωνία των ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέλαβε ο πρόεδρος της Fed,

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Δέσμευση να «ασκήσει σωστή νομισματική πολιτική» και να νικήσει τον πληθωρισμό που ταλαιπωρεί την κοινωνία των ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια, ανέλαβε ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, σε δηλώσεις του προς διαφορετικές επιτροπές του Κογκρέσου ενώ παράλληλα εξήρε τη δύναμη της αμερικανικής οικονομίας και τα οφέλη που προέρχονται από τις επιχειρηματικές επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας. Εναπόκειται σε όλους μας να ανταποκριθούμε σε αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε ο επικεφαλής της Fed., σε ομιλία του την Τρίτη στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων ενώ στη συνέχεια θα δώσει το «παρών» στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας την Τετάρτη.

«Ο νούμερο ένα στόχος της Fed είναι να ασκήσει σωστή νομισματική πολιτική – ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν. Αυτός είναι ο σαφής και σταθερός στόχος μας, το αστέρι από το οποίο καθοδηγούμαστε», πρόσθεσε. «Και αν ασκήσουμε σωστή πολιτική – και θα το κάνουμε – η απότομη κλιμάκωση του πληθωρισμού των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί παρελθόν» συμπλήρωσε.

Οι πρόεδροι της Fed έχουν την εντολή να εμφανίζονται δύο φορές το χρόνο ενώπιον του Κογκρέσου για να παρουσιάσουν μια έκθεση νομισματικής πολιτικής και να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αρμόδιων, με τον Γουόρς να κάνει το ντεμπούτο του μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη της θητείας του. Ο ίδιος ανέλαβε μια Fed που έχει πληθωρισμό που υπερβαίνει τον στόχο του 2% από το 2021.

Κατά την ακρόαση της επικύρωσης της υποψηφιότητας και του διορισμού του νωρίτερα φέτος, χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «μια επιλογή» και τόνισε επανειλημμένα τη σημασία της μείωσης του κόστους ζωής. Όπως και ο προκάτοχός του, Τζερόμ Πάουελ σημείωσε ότι τα επίμονα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού «έχουν αποτελέσει αδικαιολόγητο βάρος για τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις» που έχουν αντιμετωπίσει υψηλότερο κόστος σε όλους τους τομείς, με την τελευταία έξαρση να προέρχεται από το ράλι ενέργειας.

«Ενώ οι μηνιαίες διακυμάνσεις των τιμών είναι αναπόφευκτες – ειδικά σε έναν ασταθή κόσμο – ο υποκείμενος πληθωρισμός σε μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη νομισματική πολιτική. Τα μέλη της Επιτροπής μας δεν έχουν καμία ανοχή για τον επίμονα αυξημένο πληθωρισμό. Και συμμεριζόμαστε μια αποφασιστική δέσμευση για την αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών» πρόσθεσε.

Για τις ευρύτερες συνθήκες, ο Γουόρς επεσήμανε ότι η οικονομία «αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, δείχνοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις». Επισήμανε τις επιχειρηματικές επενδύσεις που χαρακτήρισε «το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό» του τρέχοντος κλίματος. «Ο επιταχυνόμενος ρυθμός αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, την κατασκευή data centers και την τεράστια ζήτηση για εξοπλισμό και λογισμικό που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη», διαπίστωσε.