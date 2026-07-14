Επίσκεψη-Ν.-Δένδια-σε-Κατάρ-και-Αυστραλία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποιεί επίσκεψη από σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Κατάρ και την Αυστραλία.

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Συγκεκριμένα σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός στο Παλάτι Lusail στη Ντόχα από τον Εμίρη του Κατάρ Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, προκειμένου να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al Thani.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στην Αυστραλία, όπου θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς της Ρομποτικής, της Καινοτομίας και των Νέων Τεχνολογιών, στον τομέα της άμυνας.

Θα έχει, επίσης, την ευκαιρία να συναντηθεί με Αυστραλούς αξιωματούχους, μέλη της ομογένειας και ακαδημαϊκούς φορείς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα παραστεί σε δοξολογία την Πέμπτη 16 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϋ, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Υπέρτιμου και Έξαρχου πάσης Ωκεανίας Μακαρίου, με τον οποίο θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στη συνέχεια στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», στο Business Sydney.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις εταιρειών αμυντικής τεχνολογίας της Αυστραλίας.

- sofokleous10.gr

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