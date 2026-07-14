ΕΣΠΑ:-2,56-εκατ.-ευρώ-για-την-απόκτηση-διδακτικής-εμπειρίας-από-νέους-κατόχους-διδακτορικού-διπλώματος

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εντάχθηκαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια πρόσκλησης προς τα 24 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και της σχετικής απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

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Οι πέντε πρώτες πράξεις με τίτλο: «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, ακαδημαϊκό έτος 2026-2027», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.567.000 ευρώ αφορούν τα ακόλουθα ιδρύματα:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πληροφορίες για τη δράση

Η δράση ξεκίνησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και έχει τριετή διάρκεια.

Στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να συνεργαστούν με νέους διδάκτορες, εμπλουτίζοντας το διδακτικό προσωπικό που διαθέτουν.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024- 2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85 εκατ. ευρώ.

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