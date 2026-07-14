ΗΠΑ:-Ανησυχίες-ότι-η-συμφωνία-paramount-warner-bris-θα-πιέσει-τους-τοπικούς-κινηματογράφους

Οι πολιτείες των ΗΠΑ που καταθέτουν μηνύσεις για να εμποδίσουν τη συγχώνευση της Paramount με την Warner Bros. Discovery υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να πιέσει τους τοπικούς κινηματογράφους, οι οποίοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να πουλήσουν όσα εισιτήρια πουλούσαν πριν από την πανδημία.

«Ενώ οι τιμές των εισιτηρίων πιθανότατα θα αυξηθούν, οι κινηματογράφοι θα αναγκαστούν να μειώσουν τις επενδύσεις που κάνουν την εμπειρία καλύτερη για το κοινό: πιο άνετα καθίσματα, διευρυμένες παραχωρήσεις και premium οθόνες», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, στέκοντας μπροστά από την πινακίδα του Χόλιγουντ.

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Εάν ολοκληρωθεί, η συγχώνευση θα συνδυάσει δύο από τους πέντε μεγαλύτερους διανομείς ταινιών της χώρας και θα συγκεντρώσει περαιτέρω την ιδιοκτησία των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης. Η νέα οντότητα θα έχει αθέμιτη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ιδιοκτητών αιθουσών και των φορέων εκμετάλλευσης συνδρομητικής τηλεόρασης, σύμφωνα με την καταγγελία.

Με λιγότερους διανομείς ταινιών, τα στούντιο θα μπορούσαν να βρουν ευκολότερο να πιέσουν τους ιδιοκτήτες αιθουσών για μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων από τα εισιτήρια, ισχυρίζεται η καταγγελία, η οποία κατατέθηκε από την Καλιφόρνια και 11 άλλες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων του Όρεγκον, της Νέας Υόρκης και της Μινεσότα.

Οι πάροχοι βασικής καλωδιακής τηλεόρασης θα έχαναν επίσης ισχύ, ανέφεραν οι πολιτείες.

Η συμφωνία θα συγκέντρωνε την ισχύ της Paramount στην αγορά τόσο στους κινηματογράφους όσο και στην βασική καλωδιακή τηλεόραση σε ποσοστό άνω του 27% η καθεμία, σύμφωνα με την καταγγελία.

«Ο λογαριασμός σας για την καλωδιακή τηλεόραση θα αυξηθεί επειδή οι εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης που διανέμουν τα κανάλια θα έχουν μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ», δήλωσε ο Μπόντα.

Η Paramount, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον, εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι η αγωγή διαστρεβλώνει την καθιερωμένη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και βασίζεται σε μια ψευδή παρουσίαση του ανταγωνισμού στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

«Η καθυστέρηση αυτής της συναλλαγής θα βλάψει μόνο τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχαγωγίας, οι οποίοι έχουν ήδη υποφέρει τα τελευταία χρόνια, καθώς η τεχνολογία έχει διαταράξει τα προς το ζην και έχει κοστίσει στην Καλιφόρνια δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στον χώρο της ψυχαγωγίας», δήλωσε η Paramount.

Η καθυστέρηση της συμφωνίας θα είναι επίσης δαπανηρή για την Paramount. Ο Έλισον συμφώνησε να καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. Discovery μια «τιμή 25 σεντ ανά μετοχή», η οποία ανέρχεται σε περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά κάθε τρίμηνο, εάν η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί πριν από τον Οκτώβριο.

Η Cinema United, μια εμπορική ομάδα ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών που ασκεί πιέσεις κατά της συμφωνίας, χαιρέτισε την αγωγή.

«Οι επιπτώσεις της περαιτέρω ενοποίησης των κινηματογραφικών στούντιο θα είναι σημαντικές και διαρκείς, όχι μόνο στο Χόλιγουντ, αλλά και στις κεντρικές οδούς σε όλη τη χώρα, όπου οι τοπικοί κινηματογράφοι χρησιμεύουν ως πολιτιστικοί και οικονομικοί ακρογωνιαίοι λίθοι για κοινότητες όλων των μεγεθών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cinema United, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ένα στέλεχος ανεξάρτητης αλυσίδας κινηματογράφων, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανησυχεί ότι η συνδυασμένη Paramount και η Warner Bros θα μπορούσαν να αυξήσουν το τέλος ενοικίασης που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων για να προβάλλουν τις επιτυχημένες ταινίες που προσελκύουν μεγάλο κοινό. Τα στούντιο και οι κινηματογράφοι παραδοσιακά μοιράζονται τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων κινηματογράφου ισόποσα, αν και τα στούντιο μπορούν να διεκδικήσουν έως και το 60% των εσόδων για τις πολυαναμενόμενες ταινίες.

«Οι κινηματογράφοι δεν θα έχουν καμία δυνατότητα προσφυγής», δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί από φόβο μήπως ενοχλήσει την Paramount.

Καθώς οι διανομείς ταινιών απορροφούν μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων από τα box office, οι ιδιοκτήτες αιθουσών ενδέχεται να αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων ή να ξοδέψουν λιγότερα σε βελτιώσεις, σύμφωνα με την καταγγελία. Για να ανταγωνιστούν καλύτερα τους θεατές στην εποχή του streaming, οι κινηματογράφοι έχουν αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις τους με βελτιώσεις όπως πιο άνετα καθίσματα και μεγαλύτερη ποικιλία αναψυκτικών.

Τα έσοδα από τα box office μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ και τον Καναδά ανέρχονται σε 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, 10,6% υψηλότερα από πέρυσι, αλλά 16,3% χαμηλότερα από το προ-πανδημίας έτος 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Rentrak.

Αντικατοπτρίζοντας τους κινηματογραφικούς φορείς, ο Μπόντα είπε ότι η βιομηχανία πληγεί από μια προηγούμενη συγχώνευση μέσων ενημέρωσης: η Walt Disney του 2019 ανοίγει νέα αγορά ψυχαγωγικών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην Fox.

Από το 2015 έως το 2018, η Disney και η Fox διένειμαν 112 ταινίες ευρείας κυκλοφορίας. Αυτός ο αριθμός μειώθηκε σε 54 για την περίοδο 2022 έως 2025, ανέφερε η αγωγή.

Η συγχώνευση θα έβλαπτε επίσης τους παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης που φέρνουν τα δίκτυα των εταιρειών στα αμερικανικά σαλόνια, σύμφωνα με την καταγγελία, καθώς η Warner και η Paramount δεν θα ανταγωνίζονται πλέον για την προώθηση των δικτύων τους.

Μια συμφωνία θα συνδύαζε μια σειρά από δημοφιλή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TNT, Food Network και HBO, ενισχύοντας την «διαπραγματευτική μόχλευση» της εταιρείας έναντι των διανομέων.

Οι πάροχοι τηλεόρασης θα είχαν «ελάχιστες επιλογές» από το να αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας της εταιρείας, σύμφωνα με την αγωγή.

Η καταγγελία δεν αμφισβητεί τα σχέδια της Paramount να συνδυάσει την υπηρεσία streaming Paramount+ με το HBO Max της Warner Bros.

- Reuters