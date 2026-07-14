Η-Λεπέν-και-η-επόμενη-μέρα-της-Ευρώπης:-Τι-σημαίνει-η-υπόθεσή-της-για-τη-Γαλλία-και-τις-γεωπολιτικές-ισορροπίες

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν από το Εφετείο της Γαλλίας τις προηγούμενες ημέρες δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική δικαστική εξέλιξη. Επαναφέρει στο προσκήνιο το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027 και, κυρίως, τις πιθανές γεωπολιτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης ανόδου της γαλλικής Ακροδεξιάς στην εξουσία. Παρά τη δικαστική περιπέτεια της επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, όλα δείχνουν ότι θα είναι παρούσα στη μάχη για το Μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από τις δικαστικές αίθουσες στις θέσεις που θα διαμορφώσει η ίδια για την Ευρώπη, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή.

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Ο ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας Αναστάσης Καράμπαμπας εξηγεί στο sofokleous10.gr ότι η υπόθεση δύσκολα ανατρέπει τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Γαλλία. Όπως επισημαίνει, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς μετά την απόφαση του Εφετείου η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο δικαστικό όργανο της χώρας και αναμένεται να εκδώσει την τελική του απόφαση πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και στην περίπτωση που το Ακυρωτικό Δικαστήριο επικυρώσει την καταδίκη, δεν προκύπτει ουσιαστικό εμπόδιο για την υποψηφιότητα της Λεπέν, καθώς μέχρι τότε θα έχει ήδη εκπληρωθεί η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που της επιβλήθηκε.

Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση του Εφετείου καταγράφουν ότι η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού εξακολουθεί να προηγείται σε όλα τα βασικά εκλογικά σενάρια, γεγονός που δείχνει ότι η δικαστική υπόθεση δεν έχει μεταβάλει ουσιαστικά τη στάση της γαλλικής κοινής γνώμης.

Όπως σημειώνει ο Αναστάσης Καράμπαμπας, για ένα μεγάλο μέρος των Γάλλων ψηφοφόρων η οικονομία, η αγοραστική δύναμη και η καθημερινότητα αποτελούν σήμερα πολύ σημαντικότερα ζητήματα από τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ίδια η Λεπέν, άλλωστε, απορρίπτει τις κατηγορίες περί κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποστηρίζοντας ότι οι συνεργάτες της αξιοποίησαν τους συγκεκριμένους πόρους «προς όφελος της Γαλλίας» και όχι για προσωπικό ή παράνομο όφελος. Σύμφωνα με τον κ. Καράμπαμπα, το αφήγημα αυτό φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος.

Το δίδυμο Λεπέν – Μπαρντελά

Ο ιστορικός επισημαίνει ακόμη ότι η πιθανότητα να τεθεί επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τις πολιτικές ισορροπίες.

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη οικοδομήσει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, παρουσιάζοντας εδώ και περίπου 2 χρόνια ένα κοινό πολιτικό «δίδυμο» με τον 30χρονο πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού. Όπως εξηγεί, οι δύο πολιτικοί λειτουργούν ως ενιαίο πολιτικό σχήμα, με τον έναν να καλύπτει τον άλλον σε κάθε πιθανό σενάριο.

Μάλιστα, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Μπαρντελά θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμη και ψηφοφόρους που διατηρούν επιφυλάξεις απέναντι στο επώνυμο «Λεπέν», ενώ παράλληλα η ηλικία του, η δημόσια εικόνα του και η έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τη δυναμική του κόμματος.

Για τον Αναστάση Καράμπαμπα, το μεγαλύτερο ερώτημα δεν αφορά πλέον τις δικαστικές εξελίξεις, αλλά το πώς θα τοποθετηθεί η Λεπέν απέναντι στα μεγάλα διεθνή ζητήματα όταν ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος τον Σεπτέμβριο του 2026.

Όπως εξηγεί, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού είχε επί σειρά ετών εκφράσει φιλορωσικές θέσεις, ωστόσο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προσαρμόσει σημαντικά τη ρητορική της, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνίσει πλήρως αν θα συνεχίσει την εκτεταμένη οικονομική και στρατιωτική στήριξη του Κιέβου.

Η στάση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Γαλλία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν διαθέσει δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ η Λεπέν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των Γάλλων πολιτών.

Σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λεπέν εμφανίζεται πλέον σαφώς πιο κοντά στις πολιτικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προτίθεται να μεταβάλει ριζικά τη θέση της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερα έντονη είναι, επίσης, η στήριξή της προς το Ισραήλ, το οποίο παρουσιάζει ως βασικό σύμμαχο απέναντι στην ισλαμιστική τρομοκρατία, επιλογή που της έχει επιτρέψει να ενισχύσει σημαντικά την επιρροή της σε τμήμα της εβραϊκής κοινότητας της Γαλλίας.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό, ωστόσο, αφορά τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως σημειώνει ο Αναστάσης Καράμπαμπας, η Λεπέν έχει εγκαταλείψει τις παλαιότερες θέσεις περί εξόδου της Γαλλίας από το ευρώ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί όμως να υποστηρίζει ότι επιθυμεί μια Ευρώπη με πολύ μικρότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη εθνική κυριαρχία για τα κράτη-μέλη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ο ιστορικός εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη εκλογή της Μαρίν Λεπέν δεν αναμένεται να ανατρέψει τις στρατηγικές σχέσεις Αθήνας και Παρισιού.

Όπως εξηγεί, η γαλλική εξωτερική πολιτική παρουσιάζει διαχρονικά σημαντική συνέχεια ανεξαρτήτως προέδρου, ενώ η στενή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, η προμήθεια των Rafale και η κοινή στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν επιλογές που δύσκολα θα αμφισβητηθούν.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η φιλοϊσραηλινή στάση της Λεπέν και η γενικότερη προσήλωσή της στις δυτικές συμμαχίες καθιστούν πιθανότερη τη συνέχιση της σημερινής στρατηγικής συνεργασίας της Γαλλίας με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Όπως επισημαίνει ο Αναστάσης Καράμπαμπας, η πραγματική δοκιμασία για τη Μαρίν Λεπέν δεν θα είναι τελικά η δικαστική διαδικασία, αλλά οι απαντήσεις που θα κληθεί να δώσει τους επόμενους μήνες για τον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει η Γαλλία σε μια Ευρώπη που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις ανακατατάξεις στις διατλαντικές σχέσεις και τις ολοένα αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις.

- sofokleous10.gr

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