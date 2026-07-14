Ισπανία:-Ώθηση-στην-οικονομία-από-την-αύξηση-των-τουριστικών-δαπανών-παρά-το-γεωπολιτικό-περιβάλλον

Σε ετήσια βάση, ο τουρισμός αναμένεται να αντιπροσωπεύσει το 12,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ισπανίας, διευκρινίζει ο Exceltur, ένδειξη της βαρύτητας του κλάδου για την ισπανική οικονομία.

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Οι δαπάνες των ντόπιων και ξένων τουριστών στην Ισπανία, τον δεύτερο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, έχουν ήδη αυξηθεί άνω του 8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δίνοντας ώθηση στην οικονομία της χώρας εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε σήμερα ο οργανισμός Exceltur.

Το τουριστικό ΑΕΠ, σε άνοδο 3,4% το δεύτερο τρίμηνο, αναμένεται να αυξηθεί συνολικά το 2026 κατά 2,7%, «υψηλότερα από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας (που αναμένεται στο) 2,3%», προβλέπει αυτός ο οργανισμός, όπου συγκεντρώνονται οι κυριότερες τουριστικές επιχειρήσεις της Ισπανίας.

Σε ετήσια βάση, ο τουρισμός αναμένεται να αντιπροσωπεύσει το 12,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ισπανίας, διευκρινίζει ο Exceltur, ένδειξη της βαρύτητας του κλάδου για την ισπανική οικονομία.

Μια ανάπτυξη που επιτυγχάνεται χάρη στην εικόνα ενός «ασφαλούς, γνωστού και ελκυστικού προορισμού μπροστά στην παγκόσμια αβεβαιότητα», την οποία διαθέτει η Ισπανία για τους ξένους τουρίστες, που ξόδεψαν το δεύτερο τρίμηνο 8,2% περισσότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, υπογραμμίζει ο οργανισμός.

Οι Ισπανοί τουρίστες ξόδεψαν περισσότερα στη χώρα τους (+8,3% σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο), μια αύξηση που οφείλεται σε μια δυναμική κατανάλωση και εκεί επίσης μια «προτίμηση για τους εθνικούς προορισμούς σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον».

Ένδειξη της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποτελεί το γεγονός ότι οι Ισπανοί προτίμησαν ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας: τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων κατέγραψαν αύξηση 3,6% στις διανυκτερεύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Exceltur.

Ο τουριστικός οργανισμός προβλέπει επιπλέον «ένα θετικό καλοκαίρι» για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, «με μια αύξηση πωλήσεων 3,2%» και αυτό παρά τη «μικρή επιβράδυνση σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο».

Οι εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, που έκλεισαν εκ νέου από την Κυριακή το βράδυ, η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αύξηση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά αυτές τις προβλέψεις, σημειώνει, εντούτοις, ο Exceltur.

- – ΜΠΕ