Ισχυρό άλμα στο εμπόριο της Κίνας – Οι εξαγωγές ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη

Η εξωτερική εμπορική δραστηριότητα της Κίνας κατέγραψε πολύ ισχυρότερη άνοδο από ό,τι ανέμενε η αγορά τον Ιούνιο.

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Η εξωτερική εμπορική δραστηριότητα της Κίνας κατέγραψε πολύ ισχυρότερη άνοδο από ό,τι ανέμενε η αγορά τον Ιούνιο, καθώς η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης (AI) και η επιτάχυνση των παραγγελιών από αμερικανικές επιχειρήσεις, ενόψει πιθανών νέων δασμών, ενίσχυσαν σημαντικά τις εξαγωγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου από τον Οκτώβριο του 2021. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε αισθητά τις προβλέψεις των οικονομολόγων, που ανέμεναν αύξηση 18,2%. Παράλληλα, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 36%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2021, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο 24%. Το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 125,6 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν περίπου κατά 14%, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 26%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η εμπορική δραστηριότητα με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 35% και οι εισαγωγές κατά 27%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν άνοδο 18,5%, ενώ οι εισαγωγές από την Ε.Ε. αυξήθηκαν περισσότερο από 9%.

Η ώθηση από την AI και οι προκλήσεις για την οικονομία

Ο Tianchen Xu, ανώτερος οικονομολόγος του Economist Intelligence Unit, αποδίδει την ισχυρή επίδοση των εξαγωγών στην επιτάχυνση των αποστολών τόσο απευθείας προς τις ΗΠΑ όσο και μέσω χωρών της ASEAN. Παράλληλα, έρευνα της China Beige Book έδειξε ότι η μεταποιητική δραστηριότητα επιταχύνθηκε τον Ιούνιο, καθώς οι παραγγελίες με προορισμό τις ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενισχύοντας και τα ναύλα.

Η κυβέρνηση του Πεκίνου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές που συνδέονται με την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη στηρίζουν την ανάπτυξη, την ώρα που η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν αδύναμες, επηρεασμένες από τη μακροχρόνια κρίση στην αγορά ακινήτων και τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου της AI είναι ότι οι κινεζικές εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υπερδιπλασιάστηκαν τον Ιούνιο, φτάνοντας τα 38 δισ. δολάρια. Αντίθετα, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 41% σε ετήσια βάση, στους 29,3 εκατ. τόνους, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου υποχώρησαν κατά 11% σε όγκο.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος στα τέλη Ιουλίου, από την οποία αναμένονται ενδείξεις για την οικονομική πολιτική του δεύτερου εξαμήνου. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικά νέα μέτρα στήριξης, εκτός εάν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδυνθεί σημαντικά.