ΚΚΕ-για-τον-τριπλό-κόμβο-Σκαραμαγκά:-Τα-μέτρα-προστασίας-αντιμετωπίζονται-ως-περιττό-κόστος-στη-Δυτική-Αττική

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«Ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε σήμερα για “ανάπτυξη” και “υποδομές”, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του πρόσφατου κρατικού εργοδοτικού εγκλήματος στον Ασπρόπυργο, που ήδη οδήγησε στον θάνατο ενός εργαζόμενου και τον τραυματισμό άλλων 10, ζήτημα για το οποίο δεν βρήκε να πει ούτε μια κουβέντα» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ομιλία του πρωθυπουργού στην τελετή υπογραφής των συμβάσεων για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά.

«Το γεγονός ότι η Δυτική Αττική, όπως είπε, έχει την “εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος”, είναι ο καθρέφτης της ανάπτυξής τους, στην οποία τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, τα ολοκληρωμένα σχέδια πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, οι δρόμοι διαφυγής κλπ, αντιμετωπίζονται ως περιττό κόστος, που μειώνει τα κέρδη, είναι ανύπαρκτα. Γι’ αυτό άλλωστε και απουσίαζαν από τους αναπτυξιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων που υποτίθεται ότι θα αναβάθμιζαν και τη συγκεκριμένη περιοχής προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Κριτήριο για τις επενδύσεις τους, αλλά και για τις υποδομές που τις συνοδεύουν, είναι τα συμφέροντα των βιομηχανικών, μεταφορικών και κατασκευαστικών μονοπωλίων, αλλά και οι προτεραιότητες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, γι’ αυτό δεν πρόκειται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού που θα τις χρυσοπληρώσει, αντίθετα, θα τον οδηγήσουν σε νέα, ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και αδιέξοδα».

- sofokleous10.gr

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