«Κόλλησαν» οι νέες κυρώσεις στη Ρωσία – «Τρέχει» η ΕΕ για το πλαφόν

Η ΕΕ δεν κατάφερε να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, με την προθεσμία για το ανώτατο όριο στις εξαγωγές αργού πετρελαίου να πλησιάζει.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ δεν υπέγραψαν τη Δευτέρα το 21ο πακέτο κυρώσεων της ένωσης κατά της Ρωσίας. Οι χώρες συνεδριάσουν τώρα σε επίπεδο πρεσβευτών για να συζητήσουν το πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στις ρωσικές εξαγωγές αργού πετρελαίου έως την Τετάρτη — την τελευταία ημέρα πριν από την επαναφορά του.

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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας επιβεβαίωσε την αδιέξοδο το απόγευμα της Δευτέρας: «Ναι, λυπάμαι επίσης που δεν έχουμε συμφωνία για το 21ο πακέτο», είπε.

Το πακέτο περιλαμβάνει τη διατήρηση του ανώτατου ορίου τιμής πετρελαίου στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι. Χωρίς το πάγωμα, οι υψηλότερες παγκόσμιες τιμές πετρελαίου που προκύπτουν από τον πόλεμο στο Ιράν θα οδηγηθούν αυτόματα σε ανοδική πορεία, όπως συμβαίνει κάθε έξι μήνες, προσφέροντας στη Μόσχα ένα απροσδόκητο όφελος.

Οι πρέσβεις της ΕΕ θα συναντηθούν στις 17.00 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη για να συζητήσουν πώς να αποτρέψουν τον επανυπολογισμό.

Αποδυνάμωση

Το 21ο πακέτο έχει αποδυναμωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με την προτεινόμενη απαγόρευση των εξαγωγών ρωσικών ψαριών να έχει αρθεί το Σαββατοκύριακο. Οι περιορισμοί στις θεωρήσεις της ΕΕ για πρώην στρατιωτικούς έχουν επίσης χαλαρώσει.

We’re sanctioning Russia at speed and scale. Today’s measures, together with the upcoming 21st sanctions package, will add 250 individuals and entities to the Russia sanctions regime. This is our biggest round of individual designations since Moscow’s 2022 full-scale invasion,… pic.twitter.com/zjWxbrbunH — Kaja Kallas (@kajakallas) July 13, 2026

Η Κάλας δήλωσε μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ότι το μπλοκ συμφώνησε να επεκτείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της.

«Επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία με πρωτοφανή ταχύτητα και κλίμακα. Τα σημερινά μέτρα, μαζί με το επερχόμενο 21ο πακέτο κυρώσεων, περιλαμβάνουν πάνω από 250 καταχωρίσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

- Euractiv, Politico