Μαρινάκης-για-Αξαρλιάν:-nα-μην-επιτρέψουμε,-ως-κοινωνία,-ποτέ-ξανά-στο-σκοτάδι-να-επιστρέψει

O υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η ιστορία του Θάνου μας υπενθυμίζει πως «υπάρχει μόνο η απόλυτη καταδίκη του εγκλήματος»
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«Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία, στην πιο δειλή και σκοτεινή της μορφή, προσπάθησε να επιβάλει τον φόβο και να φιμώσει την ελευθερία. Θύμα αυτής της τυφλής και αποτρόπαιης βίας ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης
«Σαν σήμερα, πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία, στην πιο δειλή και σκοτεινή της μορφή, προσπάθησε να επιβάλει τον φόβο και να φιμώσει την ελευθερία. Θύμα αυτής της τυφλής και αποτρόπαιης βίας ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν, τη μνήμη του οποίου τιμούμε σήμερα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Επισημαίνει ότι η ιστορία του Θάνου μας υπενθυμίζει πως δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» θύματα. «Υπάρχει μόνο η απόλυτη καταδίκη του εγκλήματος. Το αίμα του είναι το ανεξίτηλο μελάνι με το οποίο γράφτηκε η απόφαση να μην επιτρέψουμε, ως κοινωνία, ποτέ ξανά στο σκοτάδι να επιστρέψει» τονίζει.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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