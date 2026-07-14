Ο-ήπιος-πληθωρισμός-στηρίζει-τη-wall:-Η-βουτιά-της-ibm-και-το-ράλι-πετρελαίου-περιορίζουν-τα-κέρδη

Ο δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά την Τρίτη 14/7, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις, ωστόσο τα κέρδη του περιορίστηκαν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης της αμερικανικής αγοράς σημειώνει άνοδο 0,19% στις 7.529,68 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,41% στις 25.979,724 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,21% στις 52.606,48 μονάδες, με στήριξη από τη μετοχή της Goldman Sachs, η οποία σημείωσε άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων των προβλέψεων.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,5%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones ανέμεναν μικρότερη πτώση, κατά 0,2%, ενώ προέβλεπαν ετήσιο πληθωρισμό στο 3,8%.

Με την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, μειώθηκαν οι προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου υποχώρησε στο 17%, από 42% την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν πιθανή αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, με την αγορά να αποτιμά σε 63% την πιθανότητα το βασικό επιτόκιο να είναι υψηλότερο κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων απομακρύνθηκαν από τα χαμηλά επίπεδα της ημέρας, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν την προσοχή τους στις τιμές του πετρελαίου και στις επερχόμενες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς.

«Η χαμηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του CPI την Τρίτη δείχνει ότι η άνοδος του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν υποχωρεί, όμως αυτό μπορεί να αποτελεί μόνο μια προσωρινή ανακούφιση, καθώς οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Σκάιλερ Γουάινλαντ, επικεφαλής επενδύσεων της Regan Capital.

Όπως πρόσθεσε, «τα ασθενέστερα στοιχεία για τον πληθωρισμό πιθανότατα κρατούν τη Fed σε στάση αναμονής και μειώνουν τις πιθανότητες αύξησης επιτοκίων, ωστόσο υπενθυμίζουμε στους επενδυτές ότι σχεδόν κάθε μήνυμα που έχει προέλθει από τον πρόεδρο Γουόρς κατά τη σύντομη θητεία του μέχρι σήμερα έχει ήταν επιθετικό (hawkish)».

«Ο Γουόρς επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο τις τιμές καταναλωτή και το καλύτερο εργαλείο που διαθέτει σήμερα η Fed είναι η αύξηση των επιτοκίων», συμπλήρωσε.

Άνοδος για τις μετοχές ημιαγωγών

Οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ενίσχυσαν την αγορά, καθώς ανέκαμψαν μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο άνω του 2%. Η Applied Materials ενισχύθηκε περισσότερο από 3%, ενώ οι Teradyne και Lam Research σημείωσαν άνοδο περίπου 5%. Η Micron Technology κέρδισε πάνω από 4%, ενώ η STMicroelectronics ενισχύθηκε περισσότερο από 2%.

Περιορισμός της ανόδου από το πετρέλαιο και την IBM

Παρά τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, η άνοδος των χρηματιστηριακών δεικτών περιορίστηκε από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 3%, πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου ήρθε μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό της ιρανικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Παράλληλα, επιβαρυντικά λειτούργησε και η μεγάλη πτώση της International Business Machines (IBM), η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 24% μετά την προειδοποίηση της εταιρείας ότι τα κέρδη δεύτερου τριμήνου θα είναι χαμηλότερα των προσδοκιών, λόγω της αδύναμης ζήτησης στις δραστηριότητες λογισμικού και υποδομών.