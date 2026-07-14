Ο Κασσελάκης απαντά στις επικρίσεις: «Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί θετικά από αγάπη» – Βίντεο

Με… επίθεση αγάπης απαντάει στους επικριτές του ο Στέφανος Κασσελάκης, με νέο βίντεο που ανήρτησε στο X. Στο βίντεο ακούγονται, μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος και η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου.

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«Θέλω μια Ελλάδα που να επιτρέπει σε κάθε παιδί που μεγαλώνει εδώ να μείνει στον τόπο του. Μια χώρα ορθολογική, παραγωγική και δίκαιη. Μια χώρα με χαμηλή φορολογία, χωρίς σπατάλη και γραφειοκρατία» τονίζει ο ιδρυτής και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος, Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί θετικά από αγάπη.

»Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να κρύβεται.

»Κανένας δεν γεννήθηκε για να πεθάνει μόνος ή να μην μπορεί να ζήσει αγάπη στη ζωή του.

»Θέλω μια Ελλάδα που να επιτρέπει σε κάθε παιδί που μεγαλώνει εδώ να μείνει στον τόπο του.

»Μια χώρα ορθολογική, παραγωγική και δίκαιη. Μια χώρα με χαμηλή φορολογία, χωρίς σπατάλη και γραφειοκρατία.

»Μια πολιτική με πολιτισμό, χωρίς τοξικότητα και καταγγελίες.

»Αυτός είναι ο δρόμος που συνεχίζω».

Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί θετικά από αγάπη. Κανένας άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να κρύβεται.

Κανένας δεν γεννήθηκε για να πεθάνει μόνος ή να μην μπορεί να ζήσει αγάπη στη ζωή του. Θέλω μια Ελλάδα που να επιτρέπει σε κάθε παιδί που μεγαλώνει εδώ να μείνει στον τόπο του.… pic.twitter.com/JWykbVfAhC — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 14, 2026

- sofokleous10.gr

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