Ο Μπάφετ επιταχύνει τη διάθεση της περιουσίας του – Εκτός δωρεών το Ίδρυμα Gates

Ο δισεκατομμυριούχος κατέχει σήμερα 188.290 μετοχές Κατηγορίας Α (Class A) της Berkshire και 1.162 μετοχές Κατηγορίας Β (Class B).

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Ο Γουόρεν Μπάφετ αυξάνει τον ρυθμό των ετήσιων δωρεών μετοχών της Berkshire Hathaway στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς που διοικούνται από τα τρία παιδιά του, γεγονός που τον θέτει σε τροχιά να έχει διαθέσει όλο του το μερίδιο στην εταιρεία μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.

Πάντως, για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες, ο Μπάφετ δεν συμπεριέλαβε το ίδρυμα Gates μεταξύ των οργανισμών που θα λάβουν δωρεές, έπειτα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αναζωπύρωσαν τον έλεγχο σχετικά με τη σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπστιν.

Αντίθετα, ο 95χρονος φιλάνθρωπος και πρόεδρος της Bershire Hathaway αποφάσισε να δωρίσει 1 εκατ. μετοχές κατηγορίας Β (Class B) στο Sherwood Foundation, το Howard G. Buffett Foundation και το NoVo Foundation, που διοικούνται από τα παιδιά του, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Παράλληλα, δίνει 9 εκατ. μετοχές στο Susan Thompson Buffett Foundation, το οποίο φέρει το όνομα της συζύγου του που έχει φύγει από τη ζωή.

«Φυσικά η θνητότητα είναι απρόβλεπτη, αλλά οι εναπομείνασες μετοχές μου θα διανεμηθούν στα τέσσερα ιδρύματα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2034. Ο στόχος είναι οι ετήσιες επιχορηγήσεις να αυξάνονται σταδιακά ανά έτος στα τρία ιδρύματα που διαχειρίζονται τα παιδιά μου, ενώ η επιχορήγηση προς το Susan Thompson Buffett Foundation θα αυξηθεί με κάπως ταχύτερο ρυθμό», είπε σχετικά ο Μπάφετ.

Ο δισεκατομμυριούχος κατέχει σήμερα 188.290 μετοχές Κατηγορίας Α (Class A) της Berkshire και 1.162 μετοχές Κατηγορίας Β (Class B).

Ο Μπάφετ είχε δηλώσει από πέρυσι ότι θέλει να επιταχύνει τις δωρεές προς τα φιλανθρωπικά ιδρύματα των παιδιών του, ώστε να να μπορέσουν ευκολότερα να διαχειριστούν την περιουσία του μετά τον θάνατό του. Περίπου έναν χρόνο πριν, δώρισε μετοχές αξίας περίπου 320 εκατ. δολαρίων σε καθένα από τα τρία ιδρύματα, ενώ στη συνέχεια δεσμεύτηκε να προσφέρει επιπλέον περίπου 200 εκατ. δολάρια σε κάθε έναν από τους οργανισμούς μέσα στην ίδια χρονιά.

Σημειώνεται πως, το ίδρυμα Gates ανέθεσε τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης των προηγούμενων επαφών του με τον Τζέφρι Έπστιν και σχεδιάζει να επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου για νέες φιλανθρωπικές συνεργασίες. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Μπάφετ αναμένει τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης προτού προχωρήσει σε νέες δωρεές.