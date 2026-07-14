Ο-Τραμπ-απείλησε-ξανά-να-βομβαρδίσει-το-απόρρητο-πυρηνικό-οχυρό-του-Ιράν:-Τα-μυστικά-του-όρους-pickaxe-που-αντέχει-και-σε-bunker-busters

Νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ενδέχεται σύντομα να δώσει εντολή για επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση του όρους Pickaxe, ενώ προανήγγειλε σφοδρούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

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Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωνε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, καθώς και σε δύο πετρελαιοφόρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκε ένα μέλος πληρώματος και τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε και θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό. Δεν τους έχει απομείνει τίποτα, πέρα από μεγάλα λόγια», δήλωσε ο Τραμπ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο στόχαστρό του το όρος Pickaxe, το επονομαζόμενο απόρρητο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στους τρεις στόχους που είχαν πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι. Όταν ρωτήθηκε, αποκάλυψε ότι παρακολουθείται στενά από τις αμερικανικές υπηρεσίες.

Trump on Iran: We are going to take out Pickaxe Mountain. Let the Iranians know we are coming. There is not a damn thing they can do about it! pic.twitter.com/cOLeqCve9A — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Το Pickaxe είναι ένας πιθανός στόχος για ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, ακριβώς δίπλα στην κεντρική είσοδο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχουν εντοπίσει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα στην εγκατάσταση. «Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πηγαίνουν καλά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Πιθανότατα θα δώσουμε ένα χτύπημα στο Pickaxe σχετικά σύντομα», ανέφερε.

Η εγκατάσταση που βρίσκεται βαθιά μέσα στο βουνό

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στον μήνα κατέγραψαν πρόσφατες κατασκευαστικές εργασίες και αυξημένη κίνηση οχημάτων στο όρος Pickaxe, όπου βρίσκεται υπόγεια εγκατάσταση λαξευμένη στο εσωτερικό του βουνού, κοντά στην κύρια μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ.

Ο ακριβής σκοπός της εγκατάστασης παραμένει άγνωστος, καθώς επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν έχουν λάβει ποτέ άδεια πρόσβασης.

Το όρος Pickaxe, γνωστό στα περσικά ως Kuh-e Kolang, βρίσκεται δίπλα στις σοβαρά κατεστραμμένες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ και θεωρείται μία από τις πλέον οχυρωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Διαθέτει δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, θαμμένα σε τόσο μεγάλο βάθος ώστε, σύμφωνα με ειδικούς, να βρίσκονται πέρα από τις δυνατότητες διάτρησης ακόμη και των ισχυρότερων αμερικανικών βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων (bunker busters).

Σε αντίθεση με παλαιότερες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες, το Pickaxe φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με βασικό στόχο την απόκρυψη και την προστασία του από ενδεχόμενες στρατιωτικές επιθέσεις.

«Παραβιάζει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Σύμφωνα με το Institute for Science and International Security, στην εγκατάσταση καταγράφεται συνεχής δραστηριότητα από τον Απρίλιο, όταν συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Το αμερικανικό ινστιτούτο εκτιμά ότι οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Pickaxe παραβιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη.

Αναλύσεις δορυφορικών εικόνων έχουν δείξει, ακόμα, ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν περίπου το 2020. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι πρόκειται για μονάδα συναρμολόγησης φυγοκεντρητών που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου. Ωστόσο, επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν έχουν λάβει άδεια να πραγματοποιήσουν πλήρη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν εκτεταμένες εκσκαφές και την κατασκευή μεγάλου δικτύου υπόγειων σηράγγων, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο ακριβής σκοπός της εγκατάστασης. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, ενώ δυτικές κυβερνήσεις και ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για τη θέση, το μέγεθος και τον σχεδιασμό του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγκατάσταση βρίσκεται θαμμένη σε βάθος που φτάνει έως και τα 600 μέτρα κάτω από στρώματα γρανίτη, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο καλά προστατευμένες πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Η κατασκευή σε τόσο μεγάλο βάθος θεωρείται ότι προσφέρει στην Τεχεράνη ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη ευαίσθητων πυρηνικών δραστηριοτήτων, ενώ δυσχεραίνει σημαντικά οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής της μέσω αεροπορικών επιδρομών.

«Δεν τήρησαν ούτε τη δοκιμή»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία του συγκεκριμένου μνημονίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για μια «δοκιμή», η οποία, όπως είπε, δεν είχε ιδιαίτερη αξία, επειδή οι Ιρανοί «είναι ανέντιμοι και δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι εξαρχής αμφισβητούσε την απόφαση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, αντί να επιδιώξει πρώτα μια συνολική συμφωνία, υπενθυμίζοντας ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως η εκεχειρία «έχει τελειώσει».

«Δεν τήρησαν ούτε αυτή τη δοκιμή», κατέληξε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του ότι η Τεχεράνη δεν σέβεται τις συμφωνίες που συνάπτει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.