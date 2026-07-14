Πλεύρης:-Αίτηση-ακύρωσης-απόφασης-που-επανέφερε-άσυλο-σε-πολίτη-από-το-Πακιστάν

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή για την άμεση άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία έκανε δεκτή προσφυγή Πακιστανού πολίτη και ακύρωσε την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση που επισημαίνει πως η προαναφερθείσα επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές, η αίτηση ακύρωσης κατατίθεται επειδή η συγκεκριμένη απόφαση «βρίθει νομικών πλημμελειών», καθώς δεν απαντά στην τεκμηριωμένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι αγνοεί το γεγονός πως το Πακιστάν θεωρείται ασφαλής χώρα, ενώ χαρακτηρίζεται αόριστη και ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Οι λόγοι αυτοί, όπως επισημαίνεται, θα αναπτυχθούν αναλυτικά στην αίτηση ακύρωσης.

Το υπουργείο σημειώνει ακόμη ότι οι υπήκοοι Πακιστάν λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό μικρότερο του 1%, στοιχείο το οποίο, όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη απόφαση αγνοεί, γεγονός που –κατά την ίδια ανακοίνωση– την καθιστά ιδιαιτέρως προβληματική.

Υπενθυμίζεται ότι οι δευτεροβάθμιες Επιτροπές Προσφυγών για την εξέταση αιτήσεων ασύλου συγκροτούνται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές. Σύμφωνα με το υπουργείο, η αρμοδιότητα του υπουργού περιορίζεται στην άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αποφάσεων που θεωρεί νομικά εσφαλμένες, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης δηλώνει αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, προκειμένου να ανατραπεί η συγκεκριμένη απόφαση.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.