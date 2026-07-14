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    Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

    Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read
    Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

    Η Thrivest, των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, προχωρά στη διάθεση μέσω placement ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, στο πλαίσιο διαδικασίας που απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

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    Μετά τη συναλλαγή, η Thrivest, η οποία σήμερα κατέχει το 40,73% της τράπεζας, θα μειώσει αντίστοιχα τη συμμετοχή της. Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο), με ποσοστό 29,36%.

    Η τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

    Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή της CrediaBank έκλεισε στα 1,09 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 0,55% στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

    #CREDIABANK #THRIVEST #placement

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