Σε-placement-του-10%-της-crediabank-προχωρά-η-thrivest

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Η Thrivest, των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, προχωρά στη διάθεση μέσω placement ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, στο πλαίσιο διαδικασίας που απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Μετά τη συναλλαγή, η Thrivest, η οποία σήμερα κατέχει το 40,73% της τράπεζας, θα μειώσει αντίστοιχα τη συμμετοχή της. Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο), με ποσοστό 29,36%.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή της CrediaBank έκλεισε στα 1,09 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 0,55% στο Χρηματιστήριο Αθηνών.