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    Στην Βόρεια Εύβοια αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Στην Βόρεια Εύβοια αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Στην Βόρεια Εύβοια αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια – Στις 9.30 θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

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    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια.

    Ειδικότερα:

    • Στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
    • Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς.
    • Στις 11.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια.
    • Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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