Στην Βόρεια Εύβοια αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια – Στις 9.30 θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 θα μεταβεί στη Βόρεια Εύβοια.
Ειδικότερα:
- Στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
- Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς.
- Στις 11.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια.
- Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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