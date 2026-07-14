Στη Λέσβο ο Αλέξης Τσίπρας – Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και δημάρχους

Συναντήσεις με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, τους δημάρχους Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο, καθώς και με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Λέσβου είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψη του στη Λέσβο.

Κατά τη συνάντηση του με τον περιφερειάρχη, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που δοκίμασαν τη Λέσβο τα τελευταία χρόνια, τα διαχρονικά προβλήματα της νησιωτικότητας, την προσφυγική κρίση και τώρα τις συνέπειες της ζωονόοσου του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος νησιωτικότητας που να περιλαμβάνει σοβαρά κίνητρα παραμονής αλλά και επιστροφής των νέων στην Περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού από τις υπηρεσίες και ειδικότερα στις σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο Μυτιλήνης και στις άλλες δομές υγείας αλλά και σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα σχολεία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά και στο μεταφορικό ισοδύναμο, για την εφαρμογή του οποίου επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας απαξιώνεται με μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Κατά τη συνάντηση του με τον δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα, ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά στα σοβαρά δημογραφικά προβλήματα και στις επιπτώσεις τους αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι.

Επίσης, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα «Φιλόδημος», υπήρξε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης ενώ χαρακτήρισε «χαμένη ευκαιρία» για τη χώρα της διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Τσίπρας πρότεινε τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου με σαφή αναπτυξιακή και αποκεντρωτική στόχευση. «Φοβάμαι ότι αν δεν επινοήσουμε τρόπους να δημιουργήσουμε ένα εθνικό ταμείο με πολιτική αποκέντρωσης, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντί να μοιράζεται η πίτα σε δεκαπέντε ή είκοσι μεγάλες εταιρείες και οι υπόλοιποι να παίρνουν ψίχουλα, χρειάζεται μια διαφορετική αναπτυξιακή λογική» είπε.

Στο Δημαρχείο της Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή στο επίκεντρο της συνάντησης του κ. Τσίπρα με τον δήμαρχο Ταξιάρχη Βέρρο βρέθηκαν οι συνέπειες που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στους παραγωγούς του νησιού, καθώς και η ανάγκη άμεσης στήριξής τους.

Νωρίτερα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του νεοσύστατου κόμματος, Θωμά Μόσχο, συνομίλησαν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σοβαρές συνέπειες που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός στην κτηνοτροφία και συνολικά στον πρωτογενή τομέα του νησιού, καθώς και στην ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των πληγέντων παραγωγών. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα της Λέσβου, με γρήγορες αποζημιώσεις, οικονομική ενίσχυση των παραγωγών, κάλυψη των λειτουργικών τους υποχρεώσεων και συγκεκριμένα μέτρα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Στις 8 το βράδυ, η επίσκεψη του κ. Τσίπρα θα ολοκληρωθεί με συνάντηση του με πολίτες στην περιοχή του δεξιού λιμενοβραχίονα της Μυτιλήνης.

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες

Κύκλοι του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την επίσκεψη Τσίπρα στη Λεσβο υπενθυμίζουν τα μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού στο νησί και υπογραμμίζουν ότι η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση και κορώνες.

Άμεση εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, με όλα τα μέτρα που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Αποζημίωση κτηνοτρόφων για τα θανατωμένα ζώα.

Στήριξη κτηνοτρόφων για απολεσθέν εισόδημα εξαιτίας της θανάτωσης των ζώων τους.

Νέα διάταξη για την αποζημίωση των τυροκόμων κατά την περίοδο απαγόρευσης διακίνησης τυροκομικών προϊόντων.

Νέα διάταξη για την αποζημίωση κτηνοτρόφων για κατεστραμμένο και μη διατεθειμένο γάλα κατά την περίοδο απαγόρευσης.

Νέα διάταξη για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων κτηνοτρόφων, σφαγείων και τυροκομείων.

Τροποποίηση της ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση της ευλογιάς με την προσθήκη του αφθώδους πυρετού, δίνοντας ευελιξία για μετακινήσεις, προσλήψεις, προμήθειες και άλλα εργαλεία καταπολέμησης της νόσου.

Μετακίνηση δεκάδων κτηνιάτρων του Υπουργείου, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΕΘΑ στη Λέσβο. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 100.968 ζώα από 2.412 εκτροφές και έχουν εξεταστεί 139.272 δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς του ΥΠΑΑΤ.



- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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