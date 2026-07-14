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    Στο-Συμβούλιο-Γενικών-Υποθέσεων-της-ΕΕ-ο-υφυπουργός-Εξωτερικών-Τάσος-Χατζηβασιλείου
    Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου

    Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, μετέβη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις Βρυξέλλες για διήμερη επίσκεψη εργασίας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, καθώς και στις Διακυβερνητικές Διασκέψεις ΕΕ-Ουκρανίας, ΕΕ-Μαυροβουνίου και ΕΕ-Μολδαβίας.

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    Επιπλέον, συναντήθηκε με την Επίτροπο για τη Διεύρυνση, Marta Kos, και με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Magnus Brunner.

    Συζήτησαν για την πορεία της διεύρυνσης της Ένωσης, για την κοινή πρόκληση του μεταναστευτικού, καθώς και για τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το β´ εξάμηνο του 2027.

    - sofokleous10.gr

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