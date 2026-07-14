Συνταγματική-Αναθεώρηση:-Συζήτηση-για-τον-ρόλο-των-αποκεντρωμένων-διοικήσεων-στον-πρωτογενή-τομέα

Ερωτήματα όπως ποιος θα είναι ο ρόλος των αποκεντρωμένων διοικήσεων σε έργα και δράσεις που σχετίζονται με χρήσεις γης, την αξιολόγηση περιβαλλοντικής όχλησης ή σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, αναμένεται να τεθούν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, που έχει αντικείμενο την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 101 του Συντάγματος παρ. 3,5.

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Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 101 (διοικητική αποκέντρωση), παρ. 3,5 προβλέπει:

Κατάργηση τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων.

Η εφαρμογή του αποκεντρωτικού συστήματος μπορεί να γίνει με ύπαρξη αποκεντρωμένης κρατικής δομής και/ή με ύπαρξη αποκεντρωμένων υπηρεσιών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα.

Κρατική μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια.

Αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Συνταγματική κατοχύρωση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα συζητήσει, σήμερα Τρίτη, και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 101A (Ανεξάρτητες Αρχές).

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει:

Επιλογή Προέδρων και Μελών ανεξαρτήτων αρχών από κοινοβουλευτική επιτροπή από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ex officio ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας και ο επικεφαλής του συλλογικού οργάνου που εκπροσωπεί τους ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού.

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